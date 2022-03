Sonic 2, le film : allez-y mais n’oubliez pas vos enfants, notre avis !

Voici notre avis sur Sonic 2 sans spoilers ! – Crédit : Paramount

Après le succès commercial du premier Sonic, la Paramount n’a pas hésité longtemps avant de lancer une suite. Une réussite d’autant plus impressionnante qu’à l’origine, le design du hérisson bleu provoque la colère des fans avant d’être corrigé. Et dans cette suite, on prend les mêmes et on recommence en ajoutant bien plus d’éléments. Parmi les réussites, impossible de ne pas parler de Knuckles doublé par Idris Elba. Suite à une projection presse, place à notre critique de Sonic 2, un film à réserver aux plus jeunes !

Un divertissement efficace pour les plus jeunes

Knuckles a la classe grâce à Idris Elba – Crédit : Paramount

Pas de fan service, Sonic 2 s’adresse à un jeune public. Une bonne nouvelle pour cette adaptation cinématographique à l’heure où ces productions font tout pour plaire aux fans et les satisfaire à base de références à gogo. Dans ses références, le long-métrage se veut discret comme l’impossibilité pour le hérisson bleu de nager même dans les situations périlleuses. Car dans les jeux, la mascotte de Sega n’a jamais été très douée avec l’eau !

En optant pour une approche familiale, Sonic 2 fait la part belle à un rythme effréné. C’est simple, ça ne s’arrête jamais dès lors que l’action se concentre sur le personnage ! Comme dans le premier film, notre héros débite à une vitesse folle et enchaîne les situations comiques. L’introduction le présente comme un apprenti super-héros en quête de repères qu’il découvrira au fil de ses aventures. Avec la venue de Knuckles, le hérisson bleu affronte un adversaire à sa hauteur. Un échidné puissant doublé par Idris Elba et sa voix rauque présenté comme (très) premier degré. Sans oublier Tails, le compagnon fidèle et naïf de Sonic dont la gentillesse n’a d’égal que le génie !

En termes d’effets spéciaux, Sonic 2 honore ses millions de dollars. Les scènes d’action s’enchaînent avec beaucoup de moyens pour faire rêver les plus jeunes devant ces aventures explosives. On retiendra la séquence dans un labyrinthe aux nombreux pièges et les affrontements entre Sonic et Knuckles. Comme pour le premier film, le hérisson bleu profite d’un design soigné et mignon (sans verser dans le trop kawaii) respectant son côté « cool ». Tails et Knuckles reprennent les grandes lignes de cette direction artistique pour un rendu également respectueux des jeux.

Restez jusqu’à la fin du générique…

Tails surveille les arrières de Sonic – Crédit : Paramount

Si les plus jeunes ne bouderont pas leur plaisir, les adultes pourraient décrocher par moment. La faute à une intrigue parfois étirée comme la séquence du mariage rattrapée par ses blagues amusantes pour les enfants. Même chose pour la battle de danse sur du Bruno Mars d’un ennui poli à réserver à un public moins adulte. Sonic 2 adopte le parcours typique d’un héros en perdition avant d’enfin comprendre qu’un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Le long-métrage balance la sauce lors d’un affrontement final riche en effets spéciaux. On lui reprochera également d’être trop longue mais les spectateurs en auront pour leur argent. Et c’est le principal pour un blockbuster tous public et familial.

Sonic 3 étant officiel en plus d’une série télévisée, la Paramount en profite pour teaser la suite à la fin d’un générique rétrogaming, comme dans le premier film, avec l’assurance que les fans sauteront au plafond. Restez donc pour la scène post-générique ! Mais on ne vous dit rien à ce propos, à part d’éviter les spoilers en ligne à la sortie de Sonic 2 le 30 mars 2022 au cinéma.

Sonic 2 est un divertissement efficace pour les plus jeunes. Malgré une intrigue parfois trop longue, le long-métrage bénéficie de tous les ingrédients d’une suite. Plus d’action, plus de personnages ou encore plus d’enjeux ! De quoi préparer le terrain pour le troisième épisode.