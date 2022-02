Sonic 3 et une série en live-action avec Knuckles sont officialisés par Sega

Alors que Sonic 2, le film s’est offert une bande-annonce exclusive à l’occasion du Super Bowl 2022, Sega vient de faire annonce sur le futur de la franchise. Les fans du célèbre hérisson bleu seront ravis de savoir qu’un troisième long-métrage de Sonic et qu’une série en live-action dédiée à Knuckles sont en cours de développement. La série sera diffusée sur Paramount+. Le service de SVOD lancé l’année dernière complète la longue liste des plateformes déjà disponibles.

Knuckles et Sonic – Crédit : Paramount Pictures

Sega a donc confirmé Sega 3 avant la sortie de Sonic 2 qui n’arrivera que dans quelques mois. En effet, la suite des aventures du hérisson bleu est attendue pour le 6 avril 2022 au cinéma en France. Il ne faut pas non plus oublier le nouveau jeu en monde ouvert Sonic Frontiers. Celui-ci sortira cette année sur Nintendo Switch, PC, PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. 2022 est donc très chargée pour les fans de Sonic.

Idris Elba reprendra le rôle de Knuckles dans la série en live-action

Le PDG de Sega Corporation, Haruki Satomi, a annoncé dans un communiqué que : « nous sommes ravis d’annoncer que le troisième film théâtral Sonic et la première série Sonic action en direct pour Paramount + sont activement développés. Nous avons un partenariat remarquable avec Paramount et nous sommes ravis de continuer à développer la franchise Sonic the Hedgehog avec eux ».

A special message about the future of the Sonic franchise from the CEO of SEGA CORPORATION, Haruki Satomi: pic.twitter.com/i3XX5YwsY3 — Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) February 15, 2022

Pour le moment, nous avons encore peu de détails sur Sonic 3 et la série avec Knuckles. Cependant, la Paramount a confirmé qu’Idris Elba interprètera le rôle de Knuckles dans la série télévisée. L’acteur fera ses débuts dans la peau de l’échidné rouge rival de l’hérisson dans Sonic 2, le film.

Dans Sonic 2, Ben Schwartz et Jim Carey seront de retour dans leur rôle respectif du hérisson bleu et de Docteur Robotnik. Knuckles joué par Idris Elba occupera davantage le devant de la scène. Il en sera de même pour Miles ‘Tails’ Prower, le renard roux interprété par Colleen O’Shaughnessey. Enfin, Sonic 3 n’a encore aucune date de sortie. Quant à elle, la série en live-action avec Knuckles arrivera en 2023 sur Paramount+.

Source : Eurogamer