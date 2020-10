Spider-Man 3 : Miles Morales et les trois Peter Parker au casting du film

Sony Picures et Marvel Studios auraient recruté un acteur pour incarner Miles Morales à l’écran. Le personnage ferait ses débuts en live-action dans le prochain Spider-Man 3, aux côtés des trois Peter Parker de la franchise.

Le site MCU COSMIC révèle qu’une de ses sources fiables a appris que Sony Pictures et Marvel Studios avaient trouvé un acteur pour interpréter le jeune Spider-Man Miles Morales. La nouvelle ne précise pas pour quel film ce casting a eu lieu, mais on peut aisément supposer qu’il s’agit de Spider-Man 3.

Miles Morales dans Spider-Man : New Generation – Crédit : Sony Pictures – Marvel Entertainment

Le futur opus de la franchise est en effet le seul projet commun à Sony et Marvel. Tel que le souligne MCU COSMIC, des références à Miles Morales, via son oncle Aaron Davis, sont déjà présentes dans Spider-Man: Homecoming. Ce qui confirme l’existence du personnage dans le MCU. Miles Morales est en outre très populaire parmi les fans de l’homme-araignée. Son introduction sur le grand écran avec Spider-Man : New Generation a été un immense succès. La suite du film est d’ailleurs déjà en production.

Les Peter Parker de Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield réunis

Les scoops s’enchaînent au sujet du développement de Spider-Man 3. Au début du mois, on a appris que le vilain Electro incarné par Jamie Fox dans la saga avec Andrew Garfield serait au casting du film. Cette information quelque peu surprenante a été suivie de l’annonce au sujet de Doctor Strange, qui jouera le rôle de nouveau mentor de Peter Parker dans Spider-Man 3.

Aujourd’hui, plusieurs médias américains spécialisés révèlent également que Tobey Maguire et Andrew Garfield auraient officiellement signé pour rejoindre le casting du film. Une nouvelle qui, avec celle de la présence de Miles Morales, confirme que les studios concoctent bien un Spider-Verse live action, très attendu par les fans de la franchise. Tous ces Spider-Man se réuniraient donc pour combattre, on l’imagine, plusieurs super-vilains. Electro sera-t-il rejoint par d’autres grands méchants des différentes sagas ? Les hommes-araignées pourront-ils compter sur le soutien de leurs Mary Jane respectives ? Tout semble désormais possible. Pour l’instant, il faut toutefois prendre toutes ces informations avec des pincettes, car aucune n’a été officiellement confirmée par les studios.

Source : MCU COSMIC