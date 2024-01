Spider-Man : dans quel ordre chronologique voir les films ?

© Sony

L’univers étendu de Spider-Man se poursuit. Kraven le Chasseur a dévoilé sa première bande-annonce alors que Sony et Marvel Studios poursuivent leur collaboration avec les aventures de Spider-Man, Morbius et Venom. Grâce au multivers, les films de Sam Raimi et The Amazing Spider-Man se croisent, créant une chronologie précise. Vous voulez vous (re)faire toutes les productions de l’univers Spider-Man dans l’ordre de temporalité ? Suivez-nous !

Dans quel ordre chronologique voir les films Spider-Man ?

Peter Parker est présent sur nos écrans depuis près de 20 ans. Autrefois indépendantes, les versions incarnées par Tobey Maguire et Andrew Garfield ont rejoint l’univers connecté via le multivers dans Spider-Man : No Way Home. Mais on compte également les films Venom puisque le symbiote a découvert l’existence du Spidey de Tom Holland et compte bien s’en prendre au super-héros.

Captain America : Civil War est présent dans cette liste puisque le film présente la version de Tom Holland pour la première fois. Sans oublier la présence de ce Spidey dans Avengers : Infinity War et sa suite, Avengers : Endgame. Voici l’ordre chronologique pour visionner les productions Spider-Man.

Spider-Man (2002) Spider-Man 2 (2004) Spider-Man 3 (2007) The Amazing Spider-Man (2012) The Amazing Spider-Man 2 (2014) Captain America : Civil War (2016) Spider-Man : Homecoming (2017) Venom (2018) Spider-Man : New Generation (2018) Avengers : Infinity War (2018) Avengers : Endgame (2019) Spider-Man : Far From Home (2019) Venom : Let There Be Carnage (2021) Spider-Man : No Way Home (2021) Morbius (2022) Spider-Man : Across the Spider-Verse (2023)

Sur quels sites de streaming voir les films Spider-Man ?

Les différents films de l’univers Spider-Man sont dispatchés sur plusieurs services de streaming. Voici sur quelles plateformes les retrouver. Précision : Morbius n’est inclus dans aucun catalogue de Spider-Man : Across the Spider-Verse est encore au cinéma.