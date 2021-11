Squid Game : un lycéen Nord-Coréen condamné à mort

Une affaire inquiétante venue de Corée du Nord – Crédit : Netflix

Difficile de passer à côté de Squid Game. La série coréenne connaît un carton énorme depuis sa diffusion et une saison 2 se prépare officiellement. Il faut dire que cette production Netflix propose une intrigue prenante. Un jeu mortel dans lequel 456 participants fauchés s’affrontent jusqu’au dernier survivant pour percevoir 45,6 milliards de wons (38 millions de dollars). Et alors que la Corée du Nord félicite Squid Game pour son message anticapitaliste, une nouvelle inquiétante provient du pays. Celle d’un étudiant condamné à mort pour trafic de la série.

Un étudiant introduisant clandestinement la série

Squid Game cartonne dans le monde entier mais on le sait, difficile de faire entrer des productions culturelles en Corée du Nord. Et selon plusieurs sites comme CNET et Kotaku, des copies illégales de la série sont arrivées dans le pays via des clés USB et cartes SD. Et il semblerait que l’un des acheteurs, un jeune étudiant, soit désormais condamné à mort.

Ce dernier l’a montré à l’école, un lycée, et doit passer devant un peloton d’exécution. Ses six amis ayant regardé la série doivent purger 5 ans de travaux forcés. Les employés de l’établissement, professeurs et membres d’administration, ont été licenciés et pourraient être exilés.

Un rapporte nous explique que : « Tout débute lorsqu’un lycéen achète secrètement une clé USB contenant Squid Game pour la regarder avec ses meilleurs amis en classe. L’un d’eux en parle aux autres, intéressés, puis partage la clé USB avec eux ».

Une nouvelle loi interdisant les médias étrangers

Une nouvelle loi en Corée du Nord – Crédit : Netflix

Si ce rapport s’avère véridique, puisqu’il doit être pris avec des pincettes, cela provient d’une loi adoptée en Corée du Nord. Une loi interdisant la possession et/ou distribution de programmes venus d’ailleurs comme ceux de Corée du Sud. Une décision prise après suite à la mise à disposition récente de séries et musiques provenant de ce pays. Squid Game entre complètement dans cette catégorie.

Il semblerait qu’en Corée du Nord, des organisations à but non lucratif distribuent ces programmes. Le rapport précise que « les forces de l’ordre ne rigolent pas avec cette nouvelle loi ».

Source : ComicBook