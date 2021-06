Stadia étoffe son catalogue de jeux avec l’arrivée d’Ubisoft+

Ubisoft+ étend sa bêta au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique et en Suisse. Les abonnés de ces nouveaux pays peuvent accéder à des dizaines de jeux pour seulement 14,99 euros par mois.

Ubisoft+ sur Stadia – Crédit : Stadia

Google avait annoncé l’arrivée de 100 nouveaux jeux en streaming en 2021, mais les joueurs attendaient surtout que l’abonnement Ubisoft+ soit disponible sur la plateforme. Après plusieurs mois d’attente, les joueurs peuvent enfin s’abonner et jouer à d’anciens jeux comme Watch Dogs 2 ou Far Cry 5, ou à des titres plus récents comme Assassin’s Creed Valhalla ou encore Immortals : Fenyx Rising.

En plus de rendre disponible Ubisoft+ sur Stadia, Google annonce l’arrivée de neuf nouveaux titres, dont Assassin Creed III Remastered, Assassin’s Creed 4 : Black Flag, Assassin’s Creed Rogue, Far Cry 3 : Blood Dragon, Far Cry 4, Far Cry Primal, Rayman Legends, Child of Light et Rainbow Six Siege.

Vous pouvez jouer aux titres d’Ubisoft en ne payant que le prix de l’abonnement

Contrairement à d’autres plateformes de cloud gaming, Stadia a l’avantage de proposer une offre gratuite. Celle-ci vous permet de jouer en 1080p à tous les jeux que vous achèterez sur son catalogue. Cependant, il faut noter que la plateforme dispose également de quelques free-to-play, comme Destiny, Crayta et Super Bomberman R Online.

Grâce à cette offre gratuite, les abonnés à Ubisoft+ peuvent désormais jouer à tous les jeux d’Ubisoft disponibles sur le catalogue de Stadia en ne payant que le prix de l’abonnement. Pour fêter l’arrivée d’Ubisoft+ sur Stadia, l’abonnement est disponible pour seulement 6 euros le premier mois, après quoi il passera à 14,99 euros. Il suffit de se rendre sur le site officiel d’Ubisoft pour bénéficier de cette promotion. L’offre est disponible jusqu’au 22 juin prochain à 11h.

Pour l’instant, nous ne savons pas encore exactement quand les 9 nouveaux jeux d’Ubisoft seront disponibles. Leur arrivée permettra certainement à Stadia d’attirer de nouveaux joueurs curieux d’essayer le cloud gaming, mais aussi ceux qui n’ont pas la patience d’attendre que les PS5 ou Xbox Series X soient de retour en stock. La plateforme de cloud gaming de Google s’est imposée comme l’un des meilleurs services disponibles à l’heure actuelle.

Source : Stadia