Google Stadia, GeForce Now, Microsoft xCloud, etc. : quelle offre de Cloud Gaming choisir ?

Dès 2000, G-cluster démontrait la faisabilité du Cloud Gaming lors de l’E3. Il aura fallu quelques années de plus pour que les premiers acteurs (OnLive en 2010 par exemple, racheté depuis par Sony) proposent enfin des offres commerciales intéressantes. La technologie a depuis eu le temps de mûrir et les connexions à Internet résidentielles offrent désormais des débits majoritairement suffisants pour qu’il soit possible de jouer en streaming dans de bonnes conditions, sur quasiment n’importe quelle plateforme.

Le Cloud Gaming, qu’est-ce que c’est ?

Contrairement au jeu vidéo classique où c’est une plateforme locale, souvent puissante, qui se charge de faire tourner le jeu, le Cloud Gaming repose sur une architecture centralisée : le jeu est stocké et exécuté à distance au sein d’une ferme de serveurs, sur des machines virtuelles. Cette technologie permet donc aux joueurs de n’utiliser que des clients légers pour interagir avec le jeu, via Internet.

En pratique, le client (qui peut être une machine sous Windows, un navigateur, une box Internet, un smartphone Android ou n’importe quelle autre plateforme) envoie les actions du joueurs (clavier, souris, manette) au serveur, qui lui retourne un flux vidéo (encodé en H.264 ou H.265), qui peut aller du HD 720p au 4K, et un flux audio (stéréo, voire 5.1). La puissance de traitement nécessaire côté client est donc minimale.

On observe toutefois une légère augmentation de la latence, que différentes technologies de prédiction tendent à réduire. Si le joueur peut donc se passer d’une configuration puissance pour jouer en qualité élevée à ses jeux favoris, il devra en revanche obligatoire être équipé d’une connexion Internet stable avec un débit suffisamment élevé.

Quelle est la meilleur offre de Cloud Gaming ?

Si l’actualité récente est occupée par Google Stadia (et son lancement totalement raté), ce n’est pas le seul acteur sur le marché du Cloud Gaming. On y trouve d’autres grosses entreprises, certaines avec des offres au stade bêta (Microsoft xCloud) et d’autres encore en développement (Electronic Arts Project Atlas).

Des FAI comme SFR et Orange proposent aussi leurs propres offres de Cloud Gaming, souvent basées sur les technologies développées par G-cluster. Voici donc un petit résumé des offres déjà disponibles ou encore en développement en matière de Cloud Gaming.

Les offres de Cloud Gaming disponibles

Blacknut Famille Blacknut Mensuel : 14,99 € > Blacknut On aime Tous les jeux sont compris dans l'abonnement

Nombreuses plateformes compatibles

Pas d'engagement

Possibilité de jouer simultanément sur quatre écrans

Multi-compte, contrôle parental On n’aime pas Peu de gros jeux disponibles Jeux compris dans l'offre Oui, 360 jeux Engagement Non Matériel/Plateformes compatibles Windows, MacOS, Linux, Android, Amazon Fire TV, Smart TV Connexion Internet requise 6 Mbps minimum, ou 4G flux vidéo 720p @30FPS Fiche technique +

Arrivée en 2018 sur le marché du Cloud Gaming, Blacknut est une start-up française (cocorico !), rennaise plus exactement. Avec sa formule d’abonnement qui ressemble à Netflix, elle propose l’accès illimité à un catalogue de 360 jeux à ce jour. On y trouve beaucoup de titres « familiaux » ou « indépendants », plutôt que de gros jeux AAA. C’est peut être là une de ses faiblesses, au moins pour les joueurs intensifs. D’un autre côté, l’absence de période d’engagement et le tarif plutôt intéressant sont deux points forts. Notons enfin que rien n’indique que le flux vidéo streamé puisse monter au delà du 720p à 30 IPS. La bonne nouvelle, c’est qu’une faible bande passante (6 Mbps) suffira pour accéder aux services de Blacknut.

Google Stadia Base et Stadia Pro Google Mensuel : Gratuit à 9,99 € > Google On aime Jusqu'en 4K à 60 IPS, avec son 5.1 (Stadia Pro)

Destiny 2: The Collection offert (Stadia Pro)

D'autres jeux gratuits à venir

Les trois mois d'abonnement offerts dans la Premiere Edition

L'offre gratuite (Stadia Base) On n’aime pas Bibliothèque de jeux compatibles encore peu fournie

Upscaling 4K de certains jeux

Encore quelques de problèmes Jeux compris dans l'offre Oui, avec l'offre Stadia Pro (Destiny 2: The Collection, jeux supplémentaires gratuits ajoutés régulièrement) Engagemement Non Matériel/Plateformes compatibles Chrome (macOS, Windows, Linux), Chromecast Ultra, Pixel 3/XL et 3a/XL Connexion Internet requise 10 Mbps minimum (720p), 35 Mbps minimum (4K) Flux vidéo 4K @60FPS, son 5.1 (Stadia Pro) ou 1080p @60FPS (Stadia Base) Fiche technique +

Google travaille sur Stadia depuis quelques temps déjà, et ce n’est que récemment que le le géant a enfin officiellement lancé (de manière catastrophique) son offre de Cloud Gaming. Mais entre le lancement calamiteux ( problèmes de codes, possibles problèmes de latence,…) et les diverses déconvenues, en particulier un catalogue de jeux compatibles encore peu étoffé, Google Stadia n’est pas encore le service parfait de Cloud Gaming.

Notons au passage que Google propose également un pack Stadia Premium Edition à 129 euros. Celui-ci comprend une manette Stadia Controller, un Chromecast Ultra et 3 mois d’abonnement à Stadia Pro. L’offre Stadia Base permet enfin de profiter gratuitement du service Stadia, moyennant quelques limitations : définition Full HD au maximum et son stéréo uniquement. L’inscription à cette offre n’est toutefois possible que via l’application pour smartphones.

NVIDIA GeForce Now NVIDIA Mensuel : gratuit à 5,49 € > NVIDIA On aime Le nombre de jeux jouables (plusieurs centaines)

Le nombre de plateformes compatibles

Les performances du service

Pas d’engagement

Les trois mois gratuits (offre Fondateurs)

Le RTX (offre Fondateurs)

Le prix On n’aime pas Durée maximale de session de 1 heure renouvelable (offre gratuite)

Le système de file d’attente (offre gratuite)

Pas de 4K Jeux compris dans l'offre Non Engagement Non Matériel/Plateformes compatibles Windows, macOS, Shield, Android, TV Chromebook (à venir) Connexion Internet requise 10 Mbps minimum, 50 Mbps recommandé Flux vidéo 1080p @60FPS Fiche technique +

Répondant à ses débuts sous le nom de GRID, l’offre GeForce Now de NVIDIA est accessible sous Windows depuis début 2018. Auparavant, il fallait obligatoirement posséder une Shield pour accéder au service. L’infrastructure repose bien entendu sur des cartes du constructeur et propose au maximum un flux Full HD pour le moment, mais le service de Cloud Gaming de NVIDIA impressionne par ses performances.

L’offre vient tout juste de quitter le statut de bêta, avec une bonne surprise : la possibilité de tester GeForce Now gratuitement. La mauvaise surprise, c’est que l’offre Fondateurs est complète : il va donc falloir patienter que NVIDIA ajoute de la capacité à ses infrastructures.

Orange Pass Jeux Vidéo Orange Mensuel : 14,99 € > Orange On aime Les jeux compris dans l’abonnement

Premier mois offert

Contrôle parental On n’aime pas Seulement quelques anciens jeux AAA proposés Jeux compris dans l'offre Plus de 200 Engagement Non Matériel/Plateformes compatibles Décodeur TV Orange, Windows Connexion Internet requise 15 Mbps minimum Flux vidéo ? Fiche technique +

Orange propose à ses clients l’accès payant à un service de Cloud Gaming à partir de leur téléviseur (via le décodeur fourni) , ou directement sur PC grâce à une application. Basée sur la technologie du précurseur G-cluster, cette offre ne propose hélas pas l’accès à de gros jeux AAA récents. Mais en contrepartie, plus de 200 jeux sont compris dans le forfait.

Sony PlayStation Now Sony Mensuel : 9,99 €, Trimestriel : 24,99 €, Annuel : 59,99 € > Sony On aime Les tarifs dégressifs

L’essai gratuit de 7 jours

Les nouveaux jeux rajoutés régulièrement

Le catalogue important de jeux On n’aime pas 720p uniquement en streaming sur PC, pas de son surround

Des jeux sont régulièrement retirés de la bibliothèque Jeux compris dans l'offre 700 jeux PS2, PS3 et PS4 Engagement Possible par paiement trimestriel ou annuel Matériel/Plateformes compatibles PS4, Windows Connexion Internet requise 5 Mbps minimum, 40 Mbps recommandé Flux vidéo 720p sur PC Fiche technique +

En rachetant Gaikai dès 2012, Sony a très tôt mis le pied dans le monde du Cloud Gaming. Le service Playstation Now est accessible en Europe depuis 2015 (en bêta), la même année que celle du rachat d’OnLive (un autre service de Cloud Gaming) par Sony. Si le service était initialement accessible à partir d’une PS3, d’une PS Vita, d’une PS TV et des téléviseurs Sony Bravia et Samsung, PlayStation Now n’est désormais plus accessible qu’avec une PS4 ou un PC sous Windows. Dans ce dernier cas, la définition sera alors limitée au 720p.

SFR Jeux Pass Intégral SFR Mensuel : 14,99 € > SFR On aime Les jeux compris dans l’abonnement

Premier mois offert

Contrôle parental On n’aime pas Seulement quelques anciens jeux AAA proposés

Uniquement disponible sur le décodeur TV SFR Jeux compris dans l'offre Plus de 300 Engagement Non Matériel/Plateformes compatibles Décodeur TV SFR Connexion Internet requise 1,3 Mbps minimum (!) Flux vidéo ? Fiche technique +

Comme Orange, SFR propose à ses clients l’accès à un service de Cloud Gaming. Et comme Orange, l’offre de SFR repose sur l’infrastructure de G-cluster. Le tarif est identique, tout comme le catalogue de jeux. SFR ne permet en revanche pas l’accès à ce service autrement que via son décodeur TV.

Shadow Boost, Shadow Ultra et Shadow Infinite Blade Mensuel : Boost à 14,99 €, Ultra à 29,99 €, Infinite à 49,99 € > Blade On aime La réduction sur le tarif en cas d’engagement d’un an (2€ pour Boost, 5€ pour Ultra, 10€ pour Infinite)

Nombreuses plateformes compatibles

Un véritable PC dans le Cloud On n’aime pas Précommande, disponible entre aout 2020 et l'année 2021

Pas de jeu compris dans l’offre

Tarif élevé Jeux compris dans l'offre Non Engagement Possible sur 12 mois, avec remise mensuelle (2 à 10 euros) Matériel/Plateformes compatibles Windows, macOS, Ubuntu, Android, iOS, Shadow Ghost Connexion Internet requise 15 Mbps minimum Flux vidéo ? Fiche technique +

Disponible depuis deux ans, Shadow permet d’accéder à un « véritable » ordinateur complet dans le cloud, ce qui se ressent sur le prix mensuel des différentes offres. Les configurations sont heureusement régulièrement mises à jour au niveau du processeur, du GPU et de la mémoire vive.

L’offre Boost actuelle se compose ainsi d’un processeur quad-core à 3,4 GHz, d’une GTX 1080, de 12 Go de mémoire et de 256 Go d’espace de stockage. Avec l’offre Ultra, on passe à un CPU quad-core à 4 GHz, une RTX 2080, 16 Go de mémoire et 512 Go d’espace de stockage. L’offre Infinite, la plus puissante, propose un CPU hexa-core à 4 GHz, une Titan RTX, 32 Go de mémoire et 1 To d’espace de stockage.

Attention : le service n’accueille à l’heure actuelle les nouveaux clients qu’en précommande, avec une date de « livraison » sans cesse repoussée : aout 2020 pour Shadow Boost, 2021 pour les offres Ultra et Infinite.

Vortex RemoteMyApp Mensuel : Basic à 9,99 €, Pro à 18,99 €, Ultra à 27,99 € > Vortex On aime Le support de plusieurs plateformes

La compatibilité avec des jeux récents (Apex, Fortnite, LoL, Destiny 2…)

Les jeux compris dans les offres, même Basic On n’aime pas 50 heures de jeu par mois seulement pour l'offre Basic (80 heures pour l'offre Pro, 140 heures pour l'offre Ultra)

Flux HD (720p) seulement Jeux compris dans l'offre 81 jeu pour l'offre Basic, 178 jeux pour les offres Pro et Ultra Engagement Non Matériel/Plateformes compatibles Chrome (Windows, macOS, Linux), Windows, macOS, Android, Smart TV Connexion Internet requise 10 Mbps minimum Flux vidéo 720p @60FPS (Full HD bientôt possible pour les offres Pro et Ultra) Fiche technique +

Terminons par Vortex, un service de Cloud Gaming qui gagnerait à être connu. Avec un tarif de base équivalent à celui de Stadia (et d’autres), Vortex est compatible avec un nombre assez élevé de jeux, dont des titres récents et/ou fortement joués (Apex, Fortnite, LoL, Destiny 2, PUBG, PES 2018…). 78 jeux sont même compris dans l’offre de base. Son seul véritable défaut réside dans le quota mensuel d’heures de jeu (50 heures pour l’offre Basic, jusqu’à 140 heures pour l’offre Ultra), en plus d’être pour l’instant limité à la HD (720p). A voir si c’est suffisant pour vous…

Les offres de Cloud Gaming à venir

Electronic Arts Project Atlas Electronic Arts ? € > Electronic Arts On aime La force de frappe d’un gros éditeur de jeux AAA comme EA On n’aime pas Aucun détail technique ou commercial connu Jeux compris dans l'offre ? Engagement ? Matériel/Plateformes compatibles ? Connexion Internet requise ? Flux vidéo ? Fiche technique +

Éditeur de jeux vidéo particulièrement connu, Electronic Arts s’est lui aussi lancé sur le marché du Cloud Gaming, en particulier depuis l’annonce de son Project Atlas en octobre 2018. Aucune offre commerciale n’est pour l’instant disponible, mais Electronic Arts a tout de même ouvert un accès bêta à son infrastructure en septembre dernier, pour une période deux semaines. La date de lancement de l’offre finale, ses caractéristiques exactes ainsi que sa grille tarifaire sont hélas à l’heure actuelle inconnus.

Microsoft xCloud Microsoft ? € > Microsoft On aime Le nombre de jeux compatibles (une cinquantaine)

Les jeux compris dans l’abonnement On n’aime pas La liste d'attente pour s'inscrire à la Preview Jeux compris dans l'offre Oui, 54 avec l’offre bêta actuelle. Jeux du Xbox Game Pass lors du lancement officiel. Engagement Non Matériel/Plateformes compatibles Android avec manette Bluetooth Xbox, Windows 10 et iOS (?) au lancement Connexion Internet requise 10 Mbps minimum Flux vidéo ? Fiche technique +

Avec son projet xCloud, Microsoft se place en principal concurrent à l’offre Stadia de Google. Mais contrairement à son concurrent, Microsoft a fait le choix d’intégrer les jeux à son abonnement au lieu de demander à l’utilisateur d’acheter les titres. Cerise sur le gâteau, xCloud est compatible avec beaucoup plus de jeux que Stadia, ce qui pourrait faire pencher la balance auprès des joueurs. On attend tout de même de connaitre la grille tarifaire de l’offre de Microsoft, et surtout une date de disponibilité exacte des offres finales (le service est encore en phase bêta, accessible sur liste d’attente).

Microsoft xCloud : 50 nouveaux jeux et un lancement imminent en Europe