Star Wars : Daisy Ridley évoque son « deuil » après la sortie de L’Ascension de Skywalker

Star Wars : Épisode IX a marqué la fin de toute une ère pour les fans de la saga. Et pour ses acteurs, même les plus récents, cet adieu a été difficile à vivre.

Dans une récente interview, Daisy Ridley, qui incarne Rey dans la dernière trilogie Star Wars, a confié son douloureux ressenti après le tournage de L’Ascension de Skywalker. L’actrice britannique a vécu son départ de la franchise comme un véritable deuil.

Daisy Ridley dans L’Ascension de Skywalker

« Je suppose que c’était un peu comme un deuil. Ces relations et cette période avaient pris fin. J’avais vraiment l’impression d’abandonner quelque chose émotionnellement. », explique-t-elle. Pour Ridley, faire un trait sur Star Wars a été difficile, car la saga a marqué une grande étape dans sa carrière. Rey est en effet le premier grand rôle décroché par la jeune actrice âgée de seulement 22 ans lorsqu’elle fait ses débuts dans Le Réveil de La Force.

L’après Épisode IV a été d’autant plus douloureux de par la période qui a suivi sa sortie. Une fois la promotion terminée et le film diffusé en salles, la pandémie a frappé la planète. Le moral de Daisy Ridley, habituée à être entourée de sa famille Star Wars, a alors pris un nouveau coup. En plus de dire au revoir à son personnage, l’actrice a dû s’habituer à la solitude. « Je me disais, qu’est ce que je suis censée faire maintenant ? », raconte-t-elle.

Daisy Ridley est très heureuse de la fin de Rey

Mais Daisy Ridley est très satisfaite de l’arc narratif de Rey. Malgré la tristesse et la nostalgie, elle semble très heureuse du sort réservé à son personnage dans l’Épisode IX. « Je pense que, pour moi, la beauté de l’épisode IX est qu’il se termine avec un tel espoir et un tel potentiel. J’ai juste l’impression que c’était la fin parfaite de Rey. », confie-t-elle.

Daisy Ridley n’est pas la seule à avoir été bouleversée par son départ de la saga. L’acteur Mark Hamill, légendaire Luke Skywalker, a lu aussi été très touché. L’acteur a d’ailleurs publié une lettre d’adieux à Star Wars pleine d’émotions. D’autres acteurs feront sans doute leurs débuts dans le prochain film de la franchise Star Wars: Rogue Squadron. Mais il faudra attendre 2023 pour les découvrir.

Source : Comic Book.com