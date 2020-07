L’Ascension de Skywalker : Dark Rey était le rêve de Mark Hamill

Mark Hamill a fait récemment ses adieux à la saga Star Wars. Si l’acteur ne garde que de bons souvenirs, il a cependant quelques regrets. Parmi eux, celui de ne pas avoir pu incarner un « Dark Luke », tel que Daisy Ridley a pu le faire en se transformant en Dark Rey.

Dans L’Ascension de Skywalker, Rey a en effet pu explorer son côté sombre, hérité de son grand-père Palpatine, en devenant Dark Rey. Daisy Ridley, qui incarne le personnage dans la saga, a donc pu s’emparer du sabre rouge à double lame et entrer dans la peau de son alter ego obscur. Dans une de ses visions, Rey apparaît également sur le trône du seigneur Sith.

Mark Hamill voulait incarner un Dark Luke

L’actrice a déclaré dans une interview qu’elle avait adoré se mettre dans la peau de Dark Rey. Cette satisfaction, un autre acteur légendaire de la saga aurait aimé y goûter. Mark Hamill, dont le personnage Luke a lui aussi lutté contre son côté obscur, a en effet toujours rêvé de se mettre dans la peau de son double sombre. « Chaque acteur veut jouer son propre jumeau maléfique. », avait-il déclaré dans une interview.

Hamill avait à l’époque espéré que son vœu serait exaucé dans Le Retour du Jedi. « Parce que je portais un costume entièrement noir, je pensais que j’irais du côté obscur. », avait confié l’acteur. Malheureusement, George Lucas en a décidé autrement, répondant à Hamill que Star Wars était destiné à un public d’enfants et d’adolescents. Bien que les séquences de Dark Rey soient plutôt anecdotiques dans le film, elles prouvent que la franchise a beaucoup évolué depuis, et n’a définitivement plus peur de transformer ses héros en méchants.

