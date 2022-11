Star Wars : quelle différence entre Clone Troopers et Stormtroopers ?

Les Clone Troopers et les Stormtroopers se ressemblent mais ne sont pas les mêmes. Deux types de soldats différents apparus récemment dans la série Andor sur Disney+. Mais quelle différence entre ces armées majeures de l’univers Star Wars ?

Andor présente un changement discret © Lucasfilm

Andor poursuit sa diffusion sur Disney+. Récemment, les fans ont été ravis de l’apparition surprise d’un acteur iconique du Seigneur des Anneaux. La série se déroulant dans l’univers Star Wars se concentre sur les moyens de pression de l’Empire sur la galaxie. Un portrait très sombre de l’univers à ce moment. Lors d’un flashback de l’épisode 7, on découvre des Clone Troopers en ville. Dans le présent, ce sont des Stormtroopers.

Par ce petit changement, Andor montre le glissement entre ces deux types de soldats. Mais quelle différence entre ces représentants de l’armée de Palpatine et pourquoi un tel changement pour passer de clones à simples conscrits ?

Des clones créés en secrets par les Kaminoans

Un glissement progressif © Lucasfilm

Andor fait le lien des décennies qui séparent la montée de l’Empire entre les épisodes 3 et 4 de Star Wars. La série montre discrètement un changement majeur, le passage des Clone Troopers aux Stormtroopers. Ces soldats lâchés par l’Empire sont des clones de Jango Fett. Issus de l’ADN d’un homme, des modifications visuelles peuvent s’effectuer à mesure de vies menées différemment. Ils portent des armures proches de celles des Stormtroopers et leur apparition remonte à l’épisode 2 de Star Wars.

Les Clone Troopers, créés en secret par les Kaminoans, représentent la principale armée de Palpatine. Une armée vitale dans l’épisode 3 lorsque l’Empereur exécute l’Ordre 66. Les clones, programmés pour obéir aux Jedi, se retournent en masse contre eux. Les soldats passent de camarades loyaux à ennemis.

Les clones coûtent cher mais pas que

L’Empereur a tiré un trait sur les clones © Lucasfilm

Lorsque Palpatine prend le contrôle de la galaxie, les clones ont rempli leur mission. Le clonage coûte cher, les conscrits et volontaires représentent donc l’armée parfaite. Plus besoin du niveau de loyauté des Clones Troopers ! Dans l’épisode 1 de la saison 1 de The Bad Batch, l’amiral Tarkin nous apprend que les conscrits peuvent remplir les contrats des clones pour « moitié prix ». La série montre comment les opérations de clonage ralentissent jusqu’à ce que l’Empire élimine les installations des Kaminoans.

Après cet événement, les clones sont éliminés et les Stormtroopers conscrits représentent la norme. D’autant plus que les clones vieillissent plus rapidement que les personnes nées naturellement. Un coût supplémentaire pour l’Empire en termes de production.

