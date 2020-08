Star Wars : qui a inspiré la célèbre coiffure de la Princesse Leia ?

Le créateur de la franchise Star Wars a en effet confié que la coiffure de Leia était celle qu’il avait vu sur des combattantes révolutionnaires mexicaines. Ces femmes soldats ont participé à la révolution mexicaine qui s’est déroulée entre 1910 et 1920.

La célèbre coiffure de Leia est particulièrement inspirée de celle de la soldadera Clara de la Rocha, une colonelle fille de Herculano de la Rocha, a expliqué Lucas. Sur une photo dévoilée lors d’une exposition Star Wars de 2016, on peut en effet voir Clara portant deux gros chignons faits de mèches de cheveux enroulées et relevées sur les côtés de la tête. L’héroïne rebelle porte une ceinture de balles autour de la taille et tient un fusil et une épée dans ses mains. Sur le cliché, la jeune femme pose à côté de son père, également membre des forces rebelles. Clara de la Rocha est décédée sept ans avant la sortie de l’Épisode IV.

La Princesse Leia inspirée de vraies guerrières

Bien que ces chignons aient été également vus chez la tribu amérindienne Hopi, ce sont bien ces guerrières mexicaines qui ont inspiré Georges Lucas pour créer le personnage de Leia. Le jeune scénariste n’avait en effet pas fait ce choix au hasard. Ces femmes soldats mexicaines ont joué un rôle très important dans la lutte contre la dictature Porfirio Díaz, tout comme Leia a été une héroïne de la Rébellion dans Star Wars.

Cette coiffure n’était cependant pas facile à réaliser. Carrie Fischer, qui incarnait Leia dans la saga, s’était d’ailleurs plainte des deux heures de travail que nécessitait la mise en place des deux imposants chignons. Bien que la Princesse Leia ait également arboré d’autres styles capillaires, notamment les longues tresses, les deux chignons inspirés des soldaderas représentent encore aujourd’hui LA coiffure culte et indissociable de l’héroïne.

