Star Wars : quel âge avait Leia lors de sa mort dans L’Ascension de Skywalker ?

Leia et Luke sont nés dans l’Épisode III : La Revanche des Sith, en l’an 19 avant BY (Bataille de Yavin). Leia apparait dans la première trilogie originale, puis dans la troisième, qui s’est achevée avec L’Ascension de Skywalker en décembre dernier. Le rôle de Leia a pris fin dans ce dernier épisode, puisque son actrice Carrie Fisher est malheureusement décédée en 2016. Mais quel âge avait réellement le personnage de Leia lors de son décès ?

Dans le film, l’héroïne légendaire de Star Wars meurt en essayant de ramener son fils Kylo Ren du côté de la lumière, alors qu’il affronte Rey, l’apprentie de Leia. Pour connaître l’âge de cette dernière, il est donc nécessaire de savoir exactement quand se déroulent les événements de l’Épisode IX. Et la réponse se trouve dans un livre.

Dans l’ouvrage Star Wars : L’ascension de Skywalker: Le guide visuel, de Pablo Hidalgo, on apprend en effet que l’intrigue de L’Ascension de Skywalker se déroule en l’an 35 après BY. En comparant cette époque avec la date de naissance de Leia, on peut donc conclure que l’héroïne Skywalker avait 54 ans au moment de sa mort.

Les adieux à Leia

L’actrice Carrie Fisher est malheureusement décédée avant le tournage de ce dernier épisode. Sa disparition inattendue a eu un certain impact sur le scénario du film, dans lequel elle jouait un rôle majeur. Le réalisateur J.J. Abrams a cependant réussi à l’intégrer dans son long-métrage, en utilisant des scènes coupées du Réveil de la Force. Il a ensuite pu exploiter ces séquences grâce à la magie des effets spéciaux, qui ont permis de voir Leia en présence des autres acteurs. Cela a permis aux fans de Star Wars et aux membres du casting de faire leurs adieux à la légendaire Princesse Leia Organa.

Pour l’instant, le retour de Star Wars au cinéma se fera attendre. Disney a récemment reporté la prochaine trilogie d’un an. Le premier film ne sortira donc qu’en 2023. La saga continue cependant de se développer sur le petit écran, avec la série The Mandalorian, et quatre autres projets actuellement en préparation chez Lucasfilm.

