Tesla : cet accident spectaculaire d’une Model Y hors de contrôle fait 2 morts et 3 blessés en Chine

En Chine et plus spécifiquement dans la province du Guangdong, un accident dramatique de la route a été causé par une Tesla Model Y le 5 novembre. Complètement hors de contrôle, la voiture électrique a percuté de plein fouet des usagers de la route, faisant 2 morts et 3 blessés. De nombreuses rumeurs et théories sur les circonstances de l’accident ont déjà inondé les réseaux.

La Tesla Model Y impliquée dans l’accident mortel en Chine © 天天开心 / YouTube

Les graves accidents impliquant les voitures électriques de Tesla sont toujours fortement médiatisés. On pense notamment à la Model Y qui s’est arrêtée et a pris feu en piégeant son conducteur à l’intérieur ou encore à la Model S qui s’est écrasée à 110 km/h contre un bâtiment. Ce nouvel accident avec une Model Y n’échappe donc pas à la règle. Mais que s’est-il passé exactement ?

La Model Y percute tout sur son passage avant de s’écraser dans un magasin

L’accident de la Model Y a été filmé par les caméras de surveillance. Vous pouvez voir la vidéo ci-dessous. Attention cependant, certaines images sensibles de la vidéo peuvent choquer. Des personnes sont violemment heurtées par la voiture hors de contrôle.

Comme le montre la vidéo, la Model Y essaie d’abord de se garer sur le bord de la route. Soudainement, la voiture réaccélère et zigzague sur les deux voies de la route à grande vitesse. Le conducteur klaxonne à plusieurs reprises en essayant d’éviter les motos. Elle percute néanmoins plusieurs usagers de la route avant de s’écraser dans un magasin. Le conducteur aurait survécu à ses blessures, mais deux personnes ont perdu la vie et trois autres sont blessées.

Tesla met en garde contre les théories et les rumeurs sur cet accident

Les théories sur cet accident sont nombreuses, notamment à cause du record de morts et d’accidents en Autopilot. Certains affirment que la Model Y a accéléré d’elle-même et empêchait le conducteur de freiner. Tesla préfère donc mettre en garde les internautes contre ces rumeurs. Comme pour les accidents précédents, Tesla a toujours affirmé qu’il n’y a pas « d’accélération involontaire » dans ses véhicules. Le constructeur automobile a déclaré que les données enregistrées par la voiture indiquent que la pédale de frein n’a pas été enfoncée pendant l’accident. Au contraire, la pédale de l’accélérateur aurait été enfoncée pendant une longue période.

Quoi qu’il en soit, Tesla a communiqué que « la police recherche actuellement une agence d’évaluation tierce pour identifier la vérité derrière cet accident et nous fournirons activement toute l’assistance nécessaire ». Une enquête est en cours.

Source : Electrek