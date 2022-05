Tesla : une Model S s’écrase à 110 km/h contre un bâtiment et finit dans le couloir

Une Tesla Model S s’est écrasée dans un bâtiment à plus de 110 km/h aux États-Unis. Elle a traversé la paroi vitrée de l’immeuble avant de finir sa course dans le couloir. L’accident est impressionnant, mais le conducteur s’en est sorti avec de légères blessures.

Dans la ville de Columbus en Ohio aux États-Unis, une Tesla Model S a fait un crash impressionnant la semaine dernière. Grillant un feu rouge, elle s’est écrasée à plus de 110 km/h dans le centre de congrès Greater Columbus.

La Tesla Model S dans le couloir du centre de congrès – Crédit : TheColumbusDispatch / YouTube

Le choc était tellement fort que la berline électrique est passée à travers la paroi vitrée du bâtiment. Elle s’est finalement arrêtée dans le couloir du bâtiment après avoir heurté un pilier. Comme d’habitude, les accidents de la route impliquant les voitures Tesla d’Elon Musk sont particulièrement médiatisés. Il y a quelques semaines, on apprenait qu’une Model 3 avait atterri sur une ambulance en Californie.

Cette Tesla Model S a causé jusqu’à 350 000 $ de dégâts au bâtiment

Les caméras de surveillance à l’extérieur et à l’intérieur du centre de congrès ont capturé des images de l’accident sous plusieurs angles. La vidéo du crash est impressionnante, mais le conducteur s’en est bien sorti avec de légères blessures. Le bâtiment a quant à lui subi de gros dégâts structurels. Un porte-parole du centre de congrès a déclaré que l’accident a causé entre 250 000 et 350 000 $ de dégâts à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. Cela comprend notamment les lignes électriques, la moquette, les revêtements muraux, les cloisons sèches et le système de gicleurs pour les incendies.

Le quotidien local The Columbus Dispatch a partagé la vidéo complète de l’accident sur sa chaîne YouTube. La vidéo ci-dessus montre le crash capturé par les différentes caméras de surveillance. On voit bien la berline électrique griller le feu rouge et percuter violemment la façade vitrée du bâtiment. Un pot de fleur se renverse et des éclats de verre jonchent le sol.

Quelques secondes après la collision, les premiers témoins interviennent. Une personne s’empresse de rentrer à l’intérieur du bâtiment pour vérifier l’état du conducteur tandis qu’une autre semble être en train d’appeler les secours. Ensuite, la fin de la vidéo montre l’accident vu de l’intérieur. Un pilier arrête brusquement la Model S. Son pare-chocs et son pare-brise sont sérieusement endommagés. La voiture électrique appartenait à un service de taxi local. Son conducteur qui a aussitôt été emmené à l’hôpital affirme avoir perdu le contrôle des freins avant l’accident.

Source : Digg