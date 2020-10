The Boys : Une théorie affirme que The Deep aurait des pouvoirs psychiques

Dans la série The Boys, The Deep communique avec les créatures marines, suggérant ainsi qu’il dispose de pouvoirs psychiques. Mais le super-héros disgracié par Vought ne le sait pas encore.

Le final de la saison 2 de The Boys laisse entrevoir un angle de développement inédit pour The Deep. En effet, la véritable nature de ses pouvoirs pourrait enfin être révélée, à savoir sa capacité psychique à communiquer avec les êtres marins. Ce serait un tour d’humour approprié de découvrir que son affinité pour les poissons et autres créatures des profondeurs est enracinée dans une forme de télépathie innée. Mais une télépathie qui ne fonctionne qu’avec les esprits relativement simples de cette faune.

The Deep aurait des pouvoirs insoupçonnés – Crédit : Amazon Prime Vidéo

Cette révélation permettrait d’expliquer l’intérêt de l’Eglise à le garder dans ses girons, tout en le présentant comme un adversaire redoutable dans la série.

The Deep : Des capacités télépathiques sous-estimées

L’eau est sans conteste possible l’élément de prédilection du supe. The Deep dispose d’incroyables facultés de nageur, peut respirer sous l’eau et communiquer avec la faune aquatique. Ce dernier semble aussi avoir la capacité de donner des ordres et commander des formes de vies sous-marine. Il dispose de branchies, fonctionnant de la même manière que celles des poissons. La saison 2 montre d’ailleurs que le personnage commence à apprivoiser ce corps particulier bien qu’il n’ait pas encore exploré ses pouvoirs.

Plusieurs scènes suggèrent que The Deep entend les animaux aquatiques lui parler. C’est notamment le cas dans la saison 1, ou le supe parle avec un dauphin, semblant ainsi comprendre ses clics. Dans la saison 2, il tient un poisson rouge à l’oreille et lui affirme qu’il connaît son nom. Dans les deux cas, The Deep est à proximité immédiate de l’animal et suggère ainsi qu’il l’entend s’exprimer.

Compte tenu de ces informations, il semble tout de même plus probable que The Deep ait un lien psychique avec la faune aquatique. Il ne parle pas leur langue puisque il s’exprime dans un langage humain pour les convoquer ou échanger avec eux. Comme l’a démontré la saison 2, The Deep a un manque surprenant de confiance en lui. Il est donc plausible qu’il ne reconnaisse pas l’étendue de ses capacités télépathiques.

Le rôle de L’Eglise dans le destin de The Deep

Si l’Eglise a bien sauvé le supe, les raisons demeurent encore floues. Cette dernière semblait vouloir le réintégrer aux Seven tout en le conservant comme indicateur. Mais A-Train a été rétabli à sa place, obligeant The Deep à attendre.

La caractérisation sectaire de L’Eglise suggère des intentions néfastes. Si The Deep a une connexion télépathique avec la faune aquatique, il pourrait apprendre à s’en servir avec les humains. Ce serait une ressource inestimable pour l’Église, qui utilise déjà des tactiques de lavage de cerveau sur ses dévots.

La saison 3 pourra apporter d’importants éléments de réponse sur cette théorie et les pouvoirs de The Deep. En attendant, les fans peuvent se consoler avec les révélations distillées par le showrunner Eric Kripke.

Source : Screenrant

