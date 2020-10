The Boys : Tout ce que l’on sait de la saison 3

Le renouvellement de la série The Boys a été confirmé cet été. La saison 3 commence à dévoiler son casting et ses dates de tournage.

Dans un récent communiqué de presse, le showrunner Eric Kripke a déclaré que les scénaristes travaillent activement sur la nouvelle saison de The Boys. « Les auteurs de la série sont en pleine écriture. Et nous devons bien reconnaître que le monde actuel nous a offert beaucoup de matériel » a déclaré Kripke. La production espère pouvoir démarrer le tournage début 2021, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Le succès de The Boys se confirme avec l’arrivée d’une nouvelle saison – Crédit : Amazon Prime Vidéo

Mais le fait que la production ait déjà lancé la production d’une nouvelle saison s’annonce très prometteur !

The Boys : Une nouvelle saison très attendue !

Stormfront devrait faire son retour. C’est ce que laisse entendre la comédienne Aya Cash : « Je pense qu’ils ont laissé la porte ouverte, mais j’ai aussi l’impression qu’il ne reste plus grand-chose d’elle… Elle n’est pas morte techniquement, mais il faudra attendre la saison 3 pour savoir si on la retrouvera en version rabougrie… » . Que Stormfront revienne ou non, ses idées nauséabondes sont susceptibles de remonter à la surface dans la saison 3, qui creusera plus profondément dans l’histoire corrompue de Vought.

Il est prudent de supposer qu’Urban, Moriarty et Quaid seront de retour avec les principaux acteurs comme Antony Starr dans le rôle de John / Homelander, Dominique McElligott dans le rôle de Maggie Shaw / Queen Maeve, Jessie T.Usher dans le rôle de Reggie Franklin / A-Train , Tomer Capon comme Serge / Frenchie, et plus encore. Le personnage de Soldier Boy devrait également faire son entrée. Ce dernier été mentionné dans la série à plusieurs reprises comme le super-héros original ! Reste à déterminer quel rôle ce protagoniste pourrait jouer dans la nouvelle saison développée par Amazon Prime Video.

La série étant adaptée des comics originaux signés Ennis et Robertson, les fans pourraient y trouver des indices quant au déroulé de l’intrigue à venir. Mais la série restant une adaptation libre, les scénaristes pourraient également prendre une direction plus créative encore.

Pour le moment, aucune image donc n’est en mesure donc de filtrer sur la toile. Les prétendues bandes-annonces qui circulent sur YouTube sont en réalité des clips réalisés par les fans. Ces derniers se consolent comme ils peuvent en attendant la nouvelle mouture de leur série favorite ! Et la récente annonce d’un spin-off n’est pas faite pour les calmer.

Source : Tom’s Guide US

The Boys : Qui gagnera le titre de meilleur super-méchant ?