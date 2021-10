Tik Tok : une « cosplayeuse » tue une amie en pleine soirée déguisée

Mademoiselle Snow a été libéré sous caution de 20 000 $ et fait maintenant l’objet d’une mise en examen.

Avant l’incident, elle se nommait snowthesaltqueen sur TikTok, mais a depuis rebaptisé le compte yandere.freak. Seulement elle a continué à publier des vidéos de cosplay sur TikTok depuis l’événement et a suscité des critiques sur Internet. Les dossiers de la cour indiquent également qu’Oliver-Snow a violé les termes de sa caution tout au long du mois d’août. Elle a raté une date préliminaire liée à l’affaire, violé le couvre-feu et laissé la batterie d’un dispositif de repérage GPS mourir.

Un échange de preuves dans l’affaire d’homicide involontaire devrait avoir lieu le 21 octobre.

