Titanic : Jack et Rose n’auraient pas pu survivre sur le radeau, James Cameron en a la preuve

La dénouement tragique de Titanic © 20th Century Fox

En 1997 sortait Titanic, énorme succès planétaire qui narre le naufrage du paquebot éponyme sous le prisme de Rose la bourgeoise et de Jack le vagabond. À la fin du film, le bateau sombre et le personnage de Di Caprio décide de se sacrifier. Il laisse son amoureuse sur le radeau de fortune et finit par mourir d’hypothermie. Une fin qui continue de faire débat, 27 ans après la sortie de Titanic, détrôné depuis par Avengers Endgame et Avatar au box-office mondial

Certains estiment en effet qu’il y avait largement la place pour deux personnes sur la boiserie et que la mort de Jack n’était pas nécessaire. Des internautes ont même pondu des schémas allant en ce sens. De quoi irriter James Cameron qui explique que ce n’est pas une question de place mais de flottabilité. D’après lui, il est impossible qu’ils parviennent à rester complètement hors de l’eau grâce au radeau de fortune. Ils auraient alors succombé tous les deux à une hypothermie.

Titanic : James Cameron mobilise la science pour clôturer le débat

Pour refermer le débat une bonne fois pour toutes, le cinéaste a voulu marquer le coup, comme il s’en explique auprès du Toronto Sun. « Nous avons depuis réalisé une analyse médico-légale approfondie avec un expert en hypothermie, reproduisant le radeau du film », souligne James Cameron qui a décidément de la suite dans les idées. L’analyse fera l’objet d’un documentaire diffusé en février prochain.

« Nous avons mobilisé deux cascadeurs dont les corps correspondaient exactement à ceux de [ Kate Winslet] et de [Leonardo DiCaprio]. Grâce à une myriade de capteurs, nous avons pu voir si survivre avec cette méthode était possible. Et la réponse était : il n’y avait aucun moyen qu’ils puissent tous les deux survivre », assure le réalisateur.

Pour rappel, la version remastérisée de Titanic en 4K HDR sortira au cinéma l’année prochaine. L’occasion de revoir le film culte sur grand écran dans des conditions optimales.