Un iPhone 11 immergé pendant 6 mois dans un lac fonctionne toujours, il a été rendu au propriétaire

Si vous avez déjà laissé tomber votre iPhone dans un lac, tout espoir de le retrouver n’est pas perdu. C’est ce qui est arrivé à une propriétaire d’iPhone 11, qui avait laissé perdu son iPhone dans un lac 6 mois plus tôt, et qui a été retrouvé fonctionnel par une équipe de plongeurs.

La chaîne YouTube Auqatic Monkey est spécialisée dans la plongée. Beaucoup de vidéos consistent à retrouver des objets perdus au fond des lacs, et certains sont encore utilisables.

iPhone 11 retrouvé dans un lac – Crédit : Aquatic Monkey

Les plongeurs de Chilliwack, Clayton Helkenberg et sa femme Heather, ont pour hobby de plonger au fond des lacs pour trouver des objets perdus et de recolleter les déchets. Dans une vidéo diffusée récemment, ceux-ci ont découvert un iPhone 11, la star des ventes d’Apple, au fond du lac Harrison au Canada.

Ils ont été surpris de découvrir que celui-ci fonctionnait toujours après avoir été nettoyé. En effet, ils ont réussi à allumer le téléphone et ont finalement trouvé son propriétaire en utilisant la carte SIM. L’iPhone 11 n’était cependant pas intact, puisque son microphone et ses haut-parleurs n’avaient pas survécu à l’immersion prolongée dans le lac. Certains smartphones que l’on pensait perdus sont parfois retrouvés par leurs propriétaires. C’est par exemple le cas d’un iPhone 6S qui a été retrouvé intact après être tombé d’un avion.

La propriétaire retrouve son iPhone 11 après l’avoir perdu 6 mois plus tôt

Fatemeh Ghodsi, la propriétaire du smartphone, vit à Vancouver, au Canada, à plus de 1000 kilomètres du lac. Elle raconte avoir passé des vacances en septembre sur le lac à bord d’un bateau, mais elle avait fait tomber son iPhone 11 dans l’eau. Des membres du personnel du parc lui ont dit qu’il était impossible de trouver l’iPhone dans l’eau.

La propriétaire a donc été très surprise d’apprendre que son smartphone avait été retrouvé au fond du lac par l’équipe de plongeurs, et que celui-ci était toujours fonctionnel. Depuis l’iPhone 8, les smartphones d’Apple offrent un indice de protection IP68 qui leur permet de survivre 30 minutes à deux mètres de profondeur. L’année dernière, nous avions même appris qu’Apple développerait un iPhone totalement waterproof.

L’étanchéité annoncée de 30 minutes n’est bien sûr qu’un délai théorique, les smartphones peuvent généralement survivre dans de l’eau non salée et non traitée beaucoup plus longtemps, comme le démontrent plusieurs vidéos sur YouTube. Bien qu’ils soient certifiés IP68, nous vous conseillons tout de même de ne pas immerger vos smartphones, puisqu’Apple ne couvre pas les dommages causés par de l’eau ou par un liquide sur ses iPhone.

Source : Aquatic Monkey