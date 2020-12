Un iPhone 6s tombe d’un avion, puis est retrouvé intact avec une vidéo de sa chute

Le smartphone a été retrouvé avec seulement quelques rayures, et fonctionne parfaitement.

Qui n’a jamais craint le pire après une chute de son smartphone de quelques dizaines de centimètres ? Probablement à peu près tout le monde, même si la solidité des écrans s’est grandement améliorée ces dernières années. De même, de nombreuses personnes ont connu la frustration de se retrouver avec un écran brisé suite à une chute minime. En revanche, qui aurait pu croire qu’un smartphone pourrait survivre à une chute d’un avion ? C’est pourtant ce qui est arrivé à Ernesto Galiotto, réalisateur, qui a échappé son iPhone 6s depuis la fenêtre de l’avion dans lequel il prenait des photos pour un de ses projets.

Crédits : G1

La scène prend place au Brésil, près de Rio de Janeiro. L’avion qui transporte Ernesto Galiotto survole une plage située à Cabo Frio, dans le cadre de son nouveau projet de documentaire. Ainsi, le réalisateur prenait des photos avec son iPhone 6s dans ce même but. Mais la vitesse de l’avion couplée à la petite taille de l’ouverture a créé un courant d’aspiration qui a arraché le smartphone des mains de son propriétaire. Dépité, Ernesto pensait devoir dire adieu à son précieux smartphone.

L’iPhone 6s retrouvé presque intact, avec une vidéo complète de sa chute

Une fois de retour à terre, il a tenté de localiser l’appareil et, coup de chance, la fonction de localisation fonctionnait toujours. L’application localisait l’appareil quelque part sur la plage. Retrouvant espoir, Ernesto Galiotto s’est empressé de se rendre à l’endroit indiqué par l’application. C’est alors qu’il a eu la chance de retrouver facilement son téléphone. Après inspection, celui-ci ne présente que quelques rayures, mais est bel et bien 100% fonctionnel. Le smartphone contenait une vidéo complète de sa chute. L’histoire est disponible en portugais ici.

Le réalisateur était tout heureux d’avoir pu retrouver son téléphone. Et surtout que personne n’ait été blessé, ou pire, par sa longue, très longue chute. « J’avais foi en mes chances de le récupérer. Je me suis dit que s’il n’était pas tombé à l’eau, je le trouverais. A quelques mètres près, il aurait pu tomber sur une personne, et à cette hauteur, je volais à environ 600 mètres d’altitude, ça aurait été une tragédie, vous imaginez ? Mais heureusement ce n’est pas arrivé, il y avait beaucoup d’émotion ». Curieusement, ce n’est pas le premier iPhone à survivre à la chute d’un avion, puisqu’un cas similaire avait été rapporté en 2018.

Source : 9to5mac