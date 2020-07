Une Tesla Model 3 fait la course avec une voiture de 1100 chevaux

Grâce aux efforts des entreprises comme Tesla, les voitures électriques en font voir de toutes les couleurs aux voitures thermiques. Quel que soit le véhicule qui se trouve dans la voie suivante, ils sont sûrs d’être au moins légèrement préoccupés par ce que l’offre électrique va apporter. Ces voitures ont prouvé qu’elles pouvaient être très performantes grâce au couple instantané et à la constance de la puissance électrique embarquée.

Crédit : Forza Tuning & Performance / Youtube

Jeep appelle le Grand Cherokee Trackhawk le SUV le plus rapide du monde. Cependant, dans sa campagne de marketing, il a en quelque sorte négligé le Tesla Model X. La Jeep est équipée d’un moteur V8 de 6,2 litres développant 707 chevaux et un couple de 650 lb.-ft. C’est la même configuration que l’on trouve dans les modèles Dodge Charger et Dodge Challenger SRT Hellcat. Il peut faire passer la Jeep de 0 à 100 km/h en seulement 3,5 secondes.

De l’autre côté, la Model 3 Performance de Tesla est un monstre entièrement électrique. Il peut atteindre une vitesse de 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes et utilise des deux moteurs électriques pour produire l’équivalent de 450 ch et 471 lb.-ft de couple. Comme la puissance totale peut être appliquée aux roues instantanément, le Model 3 démarre comme une fusée, sauf qu’il est silencieux.

Tesla domine les accélérations

Malgré l’immense puissance du Trackhawk, le Model 3 le bat au sprint. De plus, il peut se targuer de reste en tête pendant un certain temps. Bien sûr, la Jeep pourrait être un peu désavantagée par son poids incroyable. Cependant, Forza a bien configuré cet engin pour qu’il puisse être performant dans une course de dragster comme celle-ci.

Après environ 100 km/h, le Trackhawk atteint son point d’équilibre et prend de l’avance.

Vous pouvez retrouver la vidéo ci-dessous.

Source : Forza Tuning & Performance