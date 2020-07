Tesla : en occasion, la Model 3 se revend 90% de son prix d’achat après trois ans

Les Tesla ont acquis une réputation pour de nombreuses choses, et le fait d’avoir une grande valeur de revente est l’une d’entre elles. Cela a été récemment mis en évidence dans une étude menée par le moteur de recherche de voitures iSeeCars.com, qui a analysé plus de 6,9 millions de ventes de voitures afin de déterminer quels véhicules ont subi la plus forte et la plus faible dépréciation au cours des trois dernières années.

Il s’avère que la Tesla Model 3 est capable de conserver sa valeur plus de cinq fois mieux que les autres VE du marché. Ils sont arrivés à la conclusion que le véhicule moyen perd 39,1 % de sa valeur après la durée moyenne de location de trois ans. La dépréciation moyenne pour les véhicules électriques s’élève à 59,2 %.

Crédit : Blomst / Pixabay

Selon Phong Ly, PDG d’iSeeCars, trois ans est un âge très recherché par les acheteurs de voitures d’occasion. En effet, les véhicules auraient subi une forte dépréciation au bout de trois ans, et les voitures sont généralement équipées de caractéristiques récentes.

Ce qui est assez remarquable, c’est que la Tesla Model 3, le véhicule le plus abordable de la gamme actuelle du constructeur de voitures électriques, conserve encore plus de valeur que les Model S, Model X et Model Y, plus chers. Selon les données d’iSeeCars, le Model 3 ne perd que 10,2 % de sa valeur sur une période de trois ans.

Cela signifie que la dépréciation du Model 3 est plus de cinq fois inférieure à la moyenne de l’industrie des véhicules électriques et plus de trois fois inférieure à la moyenne du marché automobile en général. Selon l’étude, cela s’explique en partie par le fait que le Model 3 est très rentable.

Les Tesla s’améliorent au fil du temps

D’autres facteurs sont en jeu pour aider les Tesla à conserver leur valeur. Contrairement aux autres VE sur le marché, les Tesla reçoivent des mises à jour logicielles fréquentes qui donnent aux véhicules de nouvelles fonctionnalités, et parfois même de meilleures performances. Cela permet aux Tesla plus anciennes d’être comparables à leurs homologues plus récentes.

Source : iseecars