Voici les 10 plus grandes menaces pour l’humanité selon le forum de Davos

Cette semaine, les dirigeants de la planète se retrouvent au forum de Davos. En amont, la fondation organisatrice de l’évènement a publié un rapport, qui recense notamment les grandes menaces et défis que devra relever relever l’humanité dans les prochaines années.

Alors que certains commencent à imaginer des solutions désespérées contre le réchauffement climatique comme ce parasol géant dans l’espace, il semblerait que les fake news sont un problème plus pressant. En tous cas à court terme : le dernier rapport du forum économique mondial classe la désinformation comme le risque numéro 1 que court l’humanité sur les deux prochaines années. Sur les dix prochaines, c’est le réchauffement climatique qui remporte la palme.

Ce rapport est publié en amont de l’évènement qui a lieu cette semaine à Davos, en Suisse. Il est le fruit de la collaboration internationale entre de nombreuses entreprises, institutions et établissements de recherche, facilitée par la fondation du Forum économique international. Les dirigeants de la planète étaient invités à consulter ce document avant les discussions du forum.

Les dirigeants de la planète se retrouvent au forum de Davos

Y seront présents mercredi 17 janvier le premier ministre de la Chine, ses homologues de Corée du Sud, du Vietnam, d’Espagne, d’Irlande et des Pays-Bas, le secrétaire d’Etat américain, la présidente de la Commission européenne, le président de la république d’Argentine, de Pologne, d’autres d’Afrique ou encore des émirs du Golfe… Bref tout un gratin de personnalités politiques cruciales dans les décisions qui concernent des milliards de personnes.

Pour leur tenir compagnie, des patrons de multinationales, des banquiers, des milliardaires et des intellectuels influents du monde entier. Au total, les organisateurs attendent pas moins de 2800 personnes dans la station de ski suisse. Ces milliers de femmes et d’hommes puissants discuteront de l’avenir de planète pendant plusieurs jours.

Le désinformation et l’intelligence artificielle inquiètent

Si la désinformation constitue le principal risque que court l’humanité à court terme, c’est pour son effet néfaste sur la démocratie. Le rapport souligne ainsi que sur les deux prochaines années, près de trois milliards de personnes réparties dans 70 pays se rendront aux urnes. Ce sont notamment les électeurs en Inde et aux États-Unis qui devront choisir leurs dirigeants, plus ou moins bien éclairés par les informations à leur disposition.

“Les campagnes de désinformation sur les élections ainsi que les outils facilitant leur propagation, pourraient sérieusement ébranler la légitimité des gouvernements nouvellement élus“, indique le rapport. Cette légitimité contestée aurait pour conséquence l’éruption de violences, pouvant aller “de manifestations violentes à la guerre civile“.

La menace est bien réelle et se fait déjà ressentir : aux Etats-Unis, les élections de 2020 tout comme celle de 2024 ont été contestées par le camp Démocrate ou par le camp Républicain. Que ce soit à cause de la campagne de désinformation russe pour la première, ou par l’accusation de fraude pour la deuxième, la démocratie américaine semble en ressortir affaiblie aujourd’hui.

L’avènement de l’intelligence artificielle aggraverait le risque de désinformation. Des outils comme ChatGPT “fournissent de nouvelles armes aux cybercriminels”, qui n’ont “même plus besoin d’être supérieurement intelligent” pour mettre au point leurs attaques. Une analyse partagée par Sam Altman, le PDG d’OpenAI, qui craint les risques de désinformation et de dérives totalitaires posés par ChatGPT. Un risque que l’humanité court également à plus long terme, comme le montre le classement.

Le réchauffement climatique, le plus grand risque pour l’humanité à long terme

Voici donc le classement des risques que court l’humanité sur les deux prochaines années :

Désinformation Évènements climatiques extrêmes Polarisation sociétale Insécurité cyber Les conflits armés interétatiques Le manque d’opportunité économique Inflation Migration involontaire La crise économique Pollution

À plus long terme, les risques environnementaux inquiètent davantage le Forum économique mondial. Cela ne signifie pas que l’humanité aura forcément réglé les problèmes de désinformation. On les retrouve à la cinquième place, dans ce classement des plus grands défis des dix prochaines années :

Les événements météorologiques extrêmes Bouleversement global des systèmes naturels Perte de la biodiversité. Pénurie de ressources naturelles La désinformation Résultats défavorables de l’intelligence artificielle Migration involontaire Insécurité cyber Polarisation sociétale Pollution

Le réchauffement climatique constitue ainsi la principale menace pour l’humanité à long terme selon le forum économique. Tout comme la COP28 qui a eu lieu à Dubaï, la fondation est souvent la cible de critiques pour sa responsabilité environnementale. En 2020, dernière édition avant une pause causée par la pandémie, l’emploi systématique de jets privés par ses participants pour s’y rendre était pointé du doigt.