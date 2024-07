Le réchauffement climatique pourrait perturber le fonctionnement des GPS

Le réchauffement climatique polarise l’opinion publique. Pourtant, les preuves scientifiques de son existence et de ses impacts sont de plus en plus irréfutables comme la mort récente de milliers de baleines. Selon une récente étude publiée dans la prestigieuse revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), le changement climatique a un effet inattendu […]

Le réchauffement climatique ralentit la rotation de la Terre en allongeant la durée du jour

La fonte des glaces redistribue les masses d’eau et modifie l’inertie terrestre

Ce ralentissement impacte la précision des GPS et l’exploration spatiale

Le réchauffement climatique polarise l’opinion publique. Pourtant, les preuves scientifiques de son existence et de ses impacts sont de plus en plus irréfutables comme la mort récente de milliers de baleines. Selon une récente étude publiée dans la prestigieuse revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), le changement climatique a un effet inattendu : un impact sur la rotation de la Terre… et donc sur nos appareils et autres nouvelles technologies.

Le réchauffement climatique perturbe les GPS

Selon cette recherche, la fonte de glaces, conséquence directe du réchauffement climatique, provoque un ralentissement de la rotation terrestre. Le mécanisme est lié à la redistribution des masses d’eau : lorsque la glace fond, l’eau se déplace et s’accumule davantage dans les régions équatoriale. Ce qui modifie l’inertie de la Terre et affecte donc sa vitesse de rotation. Il s’agit d’un phénomène mesurable puisque les chercheurs ont calculé un allongement de la durée du jour de 1,33 millisecondes par siècle. Si cette donnée semble minime à l’échelle humaine, elle a des implications considérables, notamment dans les domaines de la navigation terrestre et spatiale.

La précision du temps de rotation de la Terre est cruciale pour le fonctionnement des GPS et autres technologies de navigation. Ces systèmes reposent sur des mesures temporelles extrêmement précises pour fournir des données de localisation fiables. Un changement, même infime, peut compromettre la précision de ces outils essentiels à de nombreuses activités humaines.

Cette variation temporelle pourrait aussi avoir des répercussions sur l’exploration spatiale. L’envoi de signaux depuis la Terre vers des sondes spatiales lointaines demande une synchronisation précise.

Le climat a un lien avec le fonctionnement de nos appareils

L’étude publiée dans la PNAS montre, une fois de plus, l’interconnexion entre les différents aspects de notre environnement. Le réchauffement climatique ne se limite pas à une simple augmentation des températures : on parle de changements qui affectent la planète à des échelles insoupçonnées, nos appareils n’y échappent pas, tout comme la fonte des glaces polaires jusqu’à la rotation même de la Terre.

Il s’agit donc d’un nouveau signal d’alarme pour agir contre le changement climatique qui va au-delà des impacts environnementaux directs. Divers domaines sont affectés comme les nouvelles technologies, la navigation GPS et l’exploration spatiale.