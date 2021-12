Vous pourrez bientôt transformer votre Tesla Cybertruck en camping-car

« En tant qu’équipe de designers industriels et d’ingénieurs californiens, notre parcours de développement de FORM a commencé il y a quelques années lorsque nous avons acheté un sprinter à personnaliser en camping-car », a déclaré FORM, la start-up à l’origine du projet. « Ce processus nous a donné un aperçu des grandes possibilités de ce que pourrait être un camping-car. Les camping-cars Sprinter coûtent généralement bien plus de 6 chiffres et à moins que vous ne soyez prêt à vivre dans votre véhicule de manière plus permanente, la plupart d’entre eux finissent par être utilisés de manière limitée. Cela nous a fait penser qu’il y avait des opportunités de moderniser et de rendre l’expérience du camping-car plus flexible et agréable ».

CyberLandr – Crédits : FORM/Tesla/StreamIt

Le CyberLandr se connecte à la plage arrière du véhicule. Mesurant 2,98 x 1,34 x 1,03 m une fois replié, cet accessoire est suffisamment petit pour tenir dans cette zone de chargement. Il est en fibre de carbone, renforcée par des pièces en aluminium. Cette structure non-permanente peut être utilisée avec le F150, le Silverado et le Cybertruck entre autres.

Un espace ingénieusement pensé

L’espace intérieur couvre un peu moins de 6,6 mètres carrés de surface au sol et comprend un réfrigérateur, un congélateur, des placards de rangement, un canapé, une douche, des toilettes et un lit double. Toutes les fonctionnalités peuvent être placées dans le petit espace grâce à de nombreux panneaux coulissants et extensibles. De cette façon, vous pouvez faire glisser la cuisine à l’intérieur et à l’extérieur.

Grâce à l’utilisation d’aluminium et de fibres de carbone, le CyberLandr ne pèse « que » 450 kg. C’est peu par rapport à tous les équipements et aménagements présents.

L’électricité est générée par le panneau solaire ou est tirée de la batterie de la caravane pliante. Vous pouvez également utiliser la batterie du Tesla Cybertruck, selon le fabricant.

Le projet promet déjà d’être un succès financier

Après plus de 100 millions de dollars en investissements déjà reçus, Lance King, PDG de StreamIt, une compagnie associée au développement du projet a déclaré : « Nous sommes touchés par la réponse massive et l’enthousiasme suscité par CyberLandr. De nombreuses personnes ont demandé l’opportunité d’investir dans les premiers stades de l’entreprise. Pour rendre cela possible, nous nous sommes associés à StartEngine pour mettre à disposition un nombre très limité d’actions. »

La construction du camping-car peut déjà être précommandée, vous bénéficierez d’une remise pouvant aller jusqu’à environ 17 600 euros.

La production du Tesla Cybertruck devrait également démarrer en 2022. On ne sait pas lequel de la structure modulable ou du pick-up entrera en production le premier. Tesla a déjà retardé sa production à plusieurs reprises.

