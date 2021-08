Waze : la Pat’ Patrouille (PAW Patrol) vous indique l’itinéraire à suivre

Les trajets en voiture et les enfants ne font souvent pas bon ménage. La célèbre application de trafic et de navigation, Waze, le sait bien. Le service vient donc de lancer une nouvelle fonctionnalité que les enfants vont adorer. Vous allez désormais pouvoir « partir à l’aventure avec la Pat’ Patrouille (PAW Patrol) ». Les chiots du dessin animé populaire qui a déjà été adapté en film et jeu vidéo font fureur auprès des plus jeunes.

La Pat’ Patrouille débarque dans Waze – Crédit : Waze

En activant l’expérience PAW Patrol dans Waze, les chiots remplacent la voix traditionnelle de l’application. Ils vous donnent les instructions vocales pour suivre l’itinéraire, les alertes sur le trafic et bien d’autres choses.

La Pat’ Patrouille rend les trajets en voiture plus amusants pour les enfants

Ce n’est pas la première fois que Waze propose des voix inattendues pour son GPS. Il y a par exemple déjà eu la voix de plusieurs célébrités ainsi que celle de Homer Simpson pour égayer les voyages. D’ailleurs, cet aspect humoristique permet à Waze de se démarquer des autres concurrents et notamment de Google Maps qui a récemment ajouté le mode sombre sur iOS.

Waze a précisé dans un communiqué que le personnage Ryder donne les instructions vocales. Les chiots Marcus, Stella et Chase aideront à la navigation et donneront des alertes en fonction de ce qu’il se passe sur la route. De plus, Waze a également annoncé que vous pouvez changer l’humeur Waze en Chase, Marcus ou Stella.

Les enfants peuvent aussi choisir de se déplacer avec l’avion de Stella, le camion de pompiers de Marcus ou encore la voiture de police de Chase. Cela change l’émoticône avec lequel vous apparaissez sur la carte de Waze. En effet, il ne faut pas oublier que l’application de navigation est avant tout un GPS communautaire. Les conducteurs contribuent volontairement pour ajouter en temps réel les radars, les accidents, les bouchons, etc.

Enfin, la Pat’ Patrouille est disponible dans Waze pendant une période limitée, mais le service n’a pas donné de date plus précise. De plus, un inconvénient majeur est que les voix de PAW Patrol sont uniquement proposées en anglais.

Source : Slash Gear