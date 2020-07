Waze : une émoticône secrète se cache dans l’application, voici comment la récupérer

Crédit : Waze

Waze est l’une des applications de GPS les plus populaires dans le monde, y compris en France. Bien qu’elle ait été rachetée par Google en 2013, elle a su garder son identité bien différente de celle de Google Maps. Plus qu’un simple GPS, Waze vous aide dans vos déplacements quotidiens. Il vous avertit du trafic, des accidents et même des contrôles de vitesse. Si vous l’utilisez régulièrement, vous avez probablement remarqué que Waze a mis à jour son interface et qu’il a introduit de nouvelles fonctionnalités.

Affichez votre humeur du jour avec Waze

Parmi les nouvelles fonctionnalités, il y en a une qui fait particulièrement sourire. Elle ne sert pas du tout pour la navigation, mais plutôt pour renforcer l’aspect communautaire de l’application. En effet, c’est l’un des principes sur lequel Waze s’est toujours basé. Les automobilistes qui l’utilisent font partie de la même communauté. C’est pour cette raison que la carte de navigation en temps réel a toujours affiché les autres utilisateurs Waze avec une icône en forme du logo.

Cette nouvelle fonctionnalité s’appelle « Moods » et elle vous permet d’afficher votre humeur du jour. Elle se manifeste sous la forme de plusieurs émoticônes aussi originales les unes que les autres que vous pouvez utiliser pour remplacer votre icône habituelle sur la carte. Par exemple, il y a « Malade en voiture », « Timide », « Zombifié(e) », « Rapide », « Sauvage » et bien d’autres.

Comment récupérer l’émoticône secrète ?

En plus de ces émoticônes déjà disponibles, il y en a une plus maligne qui s’est cachée dans l’application. Pour récupérer cette émoticône en forme de monstre, il vous suffit de cliquer sur la barre de recherche comme si vous voulez choisir une destination. Tapez « ##@morph » et cliquez sur chercher. Vous remarquerez que le menu se ferme alors automatiquement sans vous notifier quoi que ce soit. Retournez alors dans le menu principal et vous verrez l’émoticône « Monstre » sur votre profil. D’ailleurs, Waze a confirmé que de nouvelles émoticônes seront ajoutées dans le futur.

