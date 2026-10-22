YouTube : fausse alerte, ce changement redouté n’aura finalement pas lieu

Des utilisateurs de YouTube ont remarqué que le bouton “Je n’aime pas” était désormais caché dans un sous-menu. Comme le précise Google, ce changement d’interface concerne uniquement les vidéos dont vous êtes le créateur. Sur les autres contenus, le bouton reste accessible au même endroit.

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Depuis 2021, le nombre de dislikes n’apparaît plus publiquement sur les vidéos YouTube. Appuyer sur le bouton “Je n’aime pas” est toujours possible mais le compteur est uniquement consultable par le créateur du contenu. Ces derniers jours, des internautes ont constaté avec amertume que le bouton ne se trouvait plus à sa place attitrée, à côté de son homologue “J’aime”. Pour y accéder, ils devaient ouvrir le menu à trois points.

YouTube : le bouton “Je n’aime pas” reste à sa place, sauf sur vos vidéos

S’agit-il d’un test limité à une poignée d’utilisateurs ? Est-ce une première étape vers la disparition définitive du bouton “Je n’aime pas”, comme sur les Shorts ? Interrogé par 9to5Google, YouTube a tenu à rassurer la communauté. Ce nouvel emplacement s’impose uniquement côté créateur. Autrement dit, vous ne verrez ce changement que sur vos propres vidéos.

“Nous ne testons pas la possibilité de masquer le bouton ‘Je n’aime pas’ sur YouTube pour les utilisateurs. Nous mettons en place une nouvelle interface pour les créateurs sur leurs propres vidéos : le bouton ‘Je n’aime pas’ se trouve désormais derrière le menu à trois points, et comme toujours, ils peuvent consulter le nombre total de dislikes dans Studio, ainsi que d’autres statistiques”, précise un porte-parole.

Ainsi, l’expérience ne changera pas sur les autres vidéos, le pouce vers le bas restant à sa place habituelle.

Sans compteur de dislikes, difficile de repérer rapidement les vidéos trompeuses

De nombreux utilisateurs regrettent la disparition du compteur de dislikes. Celui-ci se révélait bien utile pour repérer en un coup d’œil une vidéo trompeuse ou de mauvaise qualité : faux résumés de matchs, fausses bandes-annonces, tutoriels de mauvaises qualité, tests de produits biaisés ou encore vidéos générées par l’IA présentées comme authentiques. À l’époque, Google avait invoqué la lutte contre le harcèlement de masse et “les attaques de dislikes” pour justifier cette décision.

Rappelons que les boutons “J’aime” et “Je n’aime pas” permettent de nourrir l’algorithme. En les actionnant, vous aidez YouTube à affiner ses recommandations. La plateforme parviendra à mieux cibler les vidéos à recommander et celles à proscrire.