YouTube Premium est moins cher pour les abonnés Freebox et Free Mobile, comment en profiter

Si vous êtes abonné Free Mobile ou Freebox, c’est le bon moment pour s’abonner à YouTube Premium. Le service est actuellement proposé au prix de 9,99 euros par mois au lieu de 12,99 euros avec le premier mois offert.

Vous comptiez craquer pour YouTube Premium ? L’abonnement qui donne accès à plusieurs avantages sur la célèbre plateforme est actuellement à prix doux pour les clients Freebox et Free Mobile. Le FAI a noué un partenariat avec Google lui permettant de proposer un tarif bradé et même un mois offert.

“En devenant le premier opérateur en France à proposer YouTube Premium, nous répondons à une demande massive de nos abonnés Freebox et Mobile : profiter de leurs contenus du quotidien sans publicité, sans interruption et au meilleur prix, avec une expérience toujours plus simple et fluide”, indique Nicolas Thomas, directeur général de l’opérateur.

A lire aussi > Free : ce service réclamé depuis longtemps est enfin disponible

YouTube Premium est à prix réduit pour les abonnés Free

Les clients Free peuvent désormais souscrire un abonnement YouTube Premium pour 9,99 €/mois (au lieu de 12,99 €), soit une économie annuelle de 36 €, le tout sans engagement. Vous disposez aussi d’un mois de souscription offert. Pour en profiter, il suffit de vous rendre dans l’Espace Abonné ou l’application Free et d’activer l’offre. Cette dernière est destinée uniquement aux nouveaux abonnés YouTube Premium ainsi qu’aux anciens clients ayant résilié depuis au moins six mois.

Une seule offre découverte est accessible par période de 12 mois. Le coût de l’abonnement s’ajoutera chaque mois à votre facture Free. Pour rappel, YouTube Premium vous permettra de supprimer les publicités ou encore de télécharger des vidéos pour un visionnage hors connexion. L’abonnement inclut aussi la lecture en arrière-plan (même lorsque l’écran du smartphone est verrouillé) et l’accès à YouTube Music Premium.

L’opérateur réalise régulièrement des opérations promotionnelles pour ses ouailles. Canal+ La Chaîne a notamment été rendu gratuit pendant un an pour certains Freenautes.