Comment empêcher Netflix d’afficher cette alerte gênante en plein visionnage ?

Lors de vos grosses sessions de visionnage, la plateforme de SVOD finit toujours par afficher le message culpabilisant suivant : “Etes vous toujours en train de regarder Netflix”. Voici comment empêcher son apparition.

“Etes-vous toujours en train de regarder Netflix ?” Tel est le message agaçant qui s’affiche régulièrement pendant vos sessions de binge-watching intensifs sur la plateforme de SVOD. Cette question culpabilisante apparaît uniquement si vous avez regardé trois épisodes d’une série en continu sans utiliser de commande, ou si vous avez visionné environ 90 minutes d’un programme sans interruption.

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Netflix : comment empêcher l’affichage du message “Vous êtes encore là ?”

Sur une page d’assistance, le service au N rouge explique que cette fonctionnalité permet de reprendre facilement la lecture là où vous l’aviez arrêtée (notamment si vous vous êtes endormi) et d’éviter de consommer inutilement de la bande passante. Il est heureusement possible de désactiver facilement cette alerte en suivant les étapes suivantes :

Ouvrez Netflix dans votre navigateur.

Cliquez sur Gérer les profils .

. Sélectionnez le profil visé puis cliquez sur Paramètres de lecture .

. Désactivez la lecture automatique de l’épisode suivant.

Il est également possible d’effectuer ce réglage sur smartphone ou tablette, que ce soit sur Android ou sur iPhone et iPad :

Ouvrez l’application.

Cliquez sur Mon Netflix .

. Cliquez sur Gérer les profils puis sélectionnez le profil à paramétrer.

puis sélectionnez le profil à paramétrer. Désactivez la lecture automatique de l’épisode suivant.

Appuyez sur le bouton Terminé (iPhone ou iPad seulement).

La plateforme de SVOD recommande d’actualiser votre appareil pour que la modification soit effective. Pour ce faire, vous pouvez basculer sur un autre profil et revenir sur le vôtre ou vous déconnecter de votre compte puis vous identifier de nouveau.

Toujours au rayon des astuces, on vous explique de ce côté comment profiter de la meilleure qualité d’image constamment sur Netflix.