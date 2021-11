YouTube supprime le compteur des dislikes pour lutter contre le harcèlement

YouTube vient d’annoncer qu’il va supprimer le compteur des dislikes sur sa plateforme. L’objectif est de lutter contre le harcèlement de masse et les « attaques de dislikes » qui impactent trop lourdement les petites chaînes et les nouveaux créateurs de contenus.

YouTube a pris une décision radicale pour lutter contre le harcèlement de masse sur sa plateforme. Le compteur de dislikes, aussi appelés pouces rouges, est en train de disparaître progressivement pour ne laisser la place qu’au compteur de likes qui vise à encourager les créateurs de contenus.

La vidéo YouTube Rewind 2018 a 19 millions de dislikes pour 3 millions de likes – Crédit : YouTube

Sur YouTube, les compteurs de pouces bleus et de pouces rouges se trouvent sous chaque vidéo. Les internautes peuvent apporter leur soutien au youtubeur en cliquant sur le pouce bleu ou montrer qu’ils n’ont pas aimé la vidéo en cliquant sur le pouce rouge.

Vous pourrez toujours mettre un pouce rouge, mais le compteur sera invisible

YouTube compte aujourd’hui plus de 2 milliards d’utilisateurs mensuels. Le géant des plateformes de partage de vidéos doit donc plus que jamais faire attention aux vagues de harcèlement. Par conséquent, YouTube a annoncé qu’il supprime progressivement le compteur des dislikes pour lutter contre les campagnes de harcèlement qui sévissent sur la plateforme.

Le compteur ne sera plus visible, mais vous pourrez toujours mettre un pouce rouge sur une vidéo. Les créateurs de contenus auront toujours accès au nombre de pouces rouges et de pouces bleus qui ont été mis sur leurs vidéos. Néanmoins, les pouces rouges ne seront plus publiquement visibles par les utilisateurs.

Les dislikes attisent le harcèlement sur YouTube

Plus tôt cette année, YouTube a testé plusieurs changements au niveau du bouton des pouces rouges auprès de plusieurs utilisateurs. La plateforme s’est ainsi aperçue que les petites chaînes et les youtubeurs qui débutent sont souvent la cible d’attaques de dislikes qui entraînent du harcèlement de masse. Submergés par les pouces rouges, les créateurs de contenus ont parfois du mal à continuer de partager leur passion.

YouTube a déclaré que : « nous avons entendu au cours de l’expérience que certains d’entre vous ont utilisé le compteur des pouces rouges pour décider de regarder ou non une vidéo. Nous savons que vous pourriez ne pas être d’accord avec cette décision, mais nous pensons que c’est la bonne chose à faire pour la plateforme ». Cette décision est « l’une des nombreuses mesures que nous prenons pour continuer à protéger les créateurs contre le harcèlement », a-t-il ajouté. L’objectif est de favoriser le respect, la sécurité et l’inclusivité sur sa plateforme dont l’algorithme est parfois accusé de proposer des vidéos violentes et choquantes.

