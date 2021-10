Windows 7 : 30 trucs et astuces pour maîtriser votre système

Même si Windows 7 a officiellement tiré sa révérence en janvier 2020, 100 millions de PC en sont toujours équipés. Selon le site NetMarketShare, cela représente 20 % du parc global.

Malgré la migration gratuite vers Windows 10, si vous faites partie des irréductibles et que vous ne souhaitez pas goûter à Windows 11, voici notre guide détaillé pour Windows 7. Peut-être êtes-vous passé à côté de certaines des fonctionnalités du système d’exploitation ? Pour aller plus loin, pour le maîtriser complètement et le customiser sous tous les angles, voici une série d’une trentaine d’astuces dédiées à Windows 7. Allez, en route !

Ajouter ou supprimer des fonctionnalités de Windows 7

Voici une petite astuce très simple, mais à côté de laquelle on a tendance à passer. De nombreuses fonctionnalités présentes dans les éditions de Windows sont désormais accessibles « en option » sous Windows 7. Il s’agit par exemple du client et du serveur Telnet, des services TCP/IP simplifiés, du service d’activation des processus Windows (dont l’environnement .NET), etc. Des composants qui paraîssent barbares, mais qui peuvent se révéler très utiles un jour ou l’autre.

A contrario, il est également possible de désinstaller la plupart des éléments de Windows 7 que l’on juge totalement inutiles. On y gagne en place et en temps de chargement de l’OS. Cela peut être le cas par exemple d’Internet Explorer (assurez-vous de télécharger un autre navigateur au préalable), ou des fonctionnalités multimédias (Windows Media Center, Lecteur Windows Media, etc.). Dans les deux cas, voici la marche à suivre pour accéder à la liste des modules de Windows 7 :

Rendez-vous sur le bouton Démarrer entrez le terme fonctionnalités dans le champ de recherche. Cliquez sur Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows.

Cochez ensuite les composants qui vous intéressent, et décochez ceux dont vous n’avez aucune utilité. Validez à l’aide du bouton OK et le tour est joué.

Afficher les fichiers et dossiers cachés

Comme ses prédécesseurs, Windows 7 permet d’afficher les dossiers et fichiers cachés. Cette modification est réalisable à partir de n’importe quel dossier. Pour cet exemple, nous allons commencer par accéder à l’Explorateur.

Cliquez sur Ordinateur depuis le menu Démarrer

Allez dans Organiser (en haut à gauche de la nouvelle fenêtre, qui n’est autre que l’Explorateur de Windows)

(en haut à gauche de la nouvelle fenêtre, qui n’est autre que l’Explorateur de Windows) Cliquez sur Options des dossiers et recherche

Dans l’onglet Affichage, cochez Afficher les dossiers et fichiers cachés

Ce menu permet également de démasquer les extensions des fichiers dont le type est connu. Pour ce faire, décocher la commande éponyme. Enfin, pour voir les fichiers protégés du système, il faut décocher l’option Masquer les fichiers protégés du système d’exploitation.

Les options cachées du menu contextuel

Le clic droit sur le bureau et dans les dossiers peut mener à des options cachées. Pour les faire apparaître, il suffit de maintenir la touche Shift enfoncée lorsque l’on effectue le clic droit. Dès lors, les options suivantes apparaissent :

Sur le bureau

Annuler Renommer

Ouvrir une fenêtre de commandes ici

Dans un dossier

Ouvrir dans un nouveau processus

Ouvrir une fenêtre de commandes ici

Copier en tant que chemin d’accès

Lancer une recherche par contenu

Vous souhaitez lancer une recherche dans un répertoire qui n’est pas indexé ? Certes, vous pouvez le faire, mais les résultats retournés ne concerneront que le nom des fichiers, et non leur contenu. Procédez plutôt ainsi :

Depuis l’Explorateur, ouvrez un répertoire et placez le curseur dans le champ de recherche en haut à droite. Entrez la commande contenu: suivie du terme que vous souhaitez rechercher.

Désactiver la recherche (Windows Search)

L’indexation automatique de fichiers est certes très pratique, mais elle sollicite parfois un peu trop les ressources du PC, et peut même se révéler une véritable torture sur toutes les petites configurations. Il est possible de la désactiver totalement. Voici comment :

Depuis le champ de recherche du bouton Démarrer, entrez le terme Services. Cliquez sur le premier résultat qui apparaît tout en haut.

Une fenêtre apparaît. Faites défiler la liste des éléments de ce module jusqu’en bas. Double-cliquez sur Windows Search.

Dans la nouvelle fenêtre qui s’affiche, repérez l’élément intitulé Type de démarrage. Sélectionnez la fonction Désactivé. Puis pressez le bouton Arrêter et validez à l’aide de OK. Ça y est, l’indexation est totalement désactivée et le PC a retrouvé un second souffle.

Accéder à une calculatrice plus complète

On a tendance à passer totalement à côté, mais Windows 7 dispose d’une puissante calculatrice. Par défaut, l’application ne présente que quelques opérations très simples (mode standard). Pourtant, en pointant son curseur sur le menu Affichage, on accède à 4 calculatrices (dont deux nouvelles, qui n’existaient pas sous Vista) :

standard

scientifique

programmeur

statistiques

En outre, la calculatrice peut aussi servir de convertisseur d’unité (toujours depuis le menu Affichage) ou même de feuille de calcul, pour un prêt hypothécaire ou un calcul d’économie de carburant.

Changer la destination de l’Explorateur

Par défaut l’Explorateur s’ouvre sur la bibliothèque personnelle. Il est néanmoins possible de le rediriger vers le Poste de travail ou encore MesDocuments en procédant ainsi :

Commencez par faire un Shift + Clic Droit sur l’icône de l’Explorateur dans la barre des tâches.

+ de l’Explorateur dans la barre des tâches. Cliquez sur Propriétés à l’aide du bouton gauche de la souris.

Allez ensuite sur l’onglet Raccourci

Complétez le champ Cible comme ceci pour rediriger vers le Poste de travail :

%windir%explorer.exe ::{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}

comme ceci pour rediriger vers le : Ou comme ceci pour rediriger vers MesDocuments :

%windir%explorer.exe ::{450D8FBA-AD25-11D0-98A8-0800361B1103}

Terminez en cliquant sur Appliquer.

Dans le menu contextuel, ajouter les commandes « Déplacer vers un dossier » et « Copier vers un dossier »

Le menu contextuel de Windows 7 vous semble un peu pauvre en fonctionnalités ? Pas de souci, il est possible de lui ajouter deux options :

Déplacer vers un dossier

Copier vers un dossier

Pour ce faire, il faut plonger le nez dans la base de registre du système de la manière suivante :

Tapez Regedit dans le champ recherche du bouton démarrer ou dans le menu Exécuter (pressez simultanément les touches [Windows] + [R] pour l’appeler).

Cliquez sur le résultat pour ouvrir le programme.

Ouvrez la clé HKEY_CLASSES_ROOT de cette manière :

HKEY_CLASSES_ROOT/AllFilesystemObjects/Shellex/ContextMenuHandlers

Faites un clic droit sur ContextMenuHandlers puis cliquer sur Nouveau, et enfin sur Clé.

Une nouvelle entrée apparaît. Renommez Nouvelle Clé #1 en MoveTo

Sélectionnez ensuite MoveTo. Sur la colonne de droite faites un clic droit sur (par défaut) et sélectionnez Modifier

Dans la nouvelle fenêtre, complétez le champ Données de la valeur par ceci :

{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}

Cliquez sur OK puis fermer Regedit. Désormais, la commande Déplacer vers un dossier est disponible dans le menu contextuel.

Pour ajouter la commande Copier vers un dossier, suivez le même procédé en créant une nouvelle clé CopyTo puis en complétant les Données de la valeur par {C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}.

Ajouter des applications au menu contextuel

Pour toujours avoir vos applications récurrentes sous la main, Windows 7 propose d’intégrer leur exécutable directement dans le menu contextuel, celui auquel vous accédez à l’aide du clic droit. Néanmoins, pour parvenir à vos fins, il va vous falloir vous plonger de nouveau dans la base de registre.

Pour ce tutoriel, nous allons prendre pour exemple le Notepad comme exécutable accessible depuis le menu contextuel.

Tapez regedit dans le champ de recherche du menu Démarrer , puis lancez-le

dans le du menu , puis lancez-le Ouvrez la clé HKEY_CLASSES_ROOT de cette manière

HKEY_CLASSES_ROOT/Directory/Background/shell

Faites un clic droit sur le « dossier » shell

Sélectionnez Nouveau dans le menu, puis Clé dans le second menu

Nommez cette clé Notepad

Refaites l’opération sur cette clé avec clic droit + Nouveau + Clé

+ + Nommez la nouvelle clé command

Après avoir cliqué sur command , éditez la chaîne (par défaut) située dans le volet de droite en double cliquant dessus

, éditez la chaîne (par défaut) située dans le volet de droite en double cliquant dessus Dans l’espace Données de la valeur, saisissez « C:WindowsSystem32notepad.exe »

Cliquer sur OK et fermer regedit

Désormais le menu contextuel du clic droit contient l’outil Notepad .

. Pour ajouter d’autres applications, suivez la même opération tout en modifiant le nom de la première clé par le nom du programme voulu (ici, Notepad) et les Données de la valeur de la chaîne éditée par le chemin de destination du programme désiré (ici, « C:WindowsSystem32notepad.exe »).

Supprimer des fichier récalcitrants

Il est parfois possible d’être dans l’incapacité de supprimer un fichier. Dans certains cas, Windows 7 demande l’autorisation d’un certain TrustedInstaller. Pour passer outre toutes ces formalités, l’utilisateur peut devenir Grand Administrateur. Suivre la procédure suivante :

Faites un clic droit sur le bureau, puis sélectionner Nouveau, puis Document texte

Nommez-le GrandAdministrateur.reg

Double-cliquez sur ce nouveau fichier

Vérifiez dans le menu Format que l’option Retour à la ligne ne soit pas cochée

que l’option ne soit pas cochée Copiez-collez le texte suivant

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOTshellrunas] @= »Grand Administrateur » « NoWorkingDirectory »= » » [HKEY_CLASSES_ROOTshellrunascommand]

@= »cmd. exe /c takeown /f »%1 » && icacls »%1 » /grant administrateurs:F »

« IsolatedCommand »= »cmd. exe /c takeown /f »%1 » && icacls »%1 » /grant administrateurs:F »

[HKEY_CLASSES_ROOTexefileshellrunas2]

@= »Grand Administrateur »

« NoWorkingDirectory »= » »

[HKEY_CLASSES_ROOTexefileshellrunas2command]

@= »cmd. exe /c takeown /f »%1 » && icacls »%1 » /grant administrateurs:F »

« IsolatedCommand »= »cmd. exe /c takeown /f »%1 » && icacls »%1 » /grant administrateurs:F »

[HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryshellrunas]

@= »Grand Administrateur »

« NoWorkingDirectory »= » »

[HKEY_CLASSES_ROOTDirectoryshellrunascommand]

@= »cmd. exe /c takeown /f »%1 » /r /d y && icacls »%1 » /grant administrateurs:F /t »

« IsolatedCommand »= »cmd. exe /c takeown /f »%1 » /r /d y && icacls »%1 » /grant administrateurs:F /t »

(raccrochez les expressions cmd et .exe)

Allez dans Fichier puis Enregistrer sous

puis Sélectionnez Tous les fichiers dans le menu déroulant en-dessous du nom du fichier

dans le menu déroulant en-dessous du nom du fichier Cliquez sur Enregistrer

Double-cliquez sur GrandAdministrateur.reg pour l’ajouter au registre

pour l’ajouter au registre Accédez à la demander de l’éditeur du Registre en répondant oui à la fenêtre d’ajout

à la fenêtre d’ajout Redémarrez la session

Désormais, la commande Grand Administrateur apparaît lors d’un clic droit sur un fichier ou dossier. Sélectionnez-la pour avoir tous les droits sur ce fichier/dossier.

Ressusciter une application qui ne répond plus

Lorsqu’une application se bloque totalement, on a tendance à appeler le gestionnaire des tâches et à la « tuer » totalement, afin de la relancer ultérieurement. Les moins aguerris vont même jusqu’à redémarrer complètement le PC. Mais il existe pourtant un moyen assez efficace de relancer une application qui ne répond plus, sans pour autant la tuer. Et donc de retrouver son travail en cours. Voici comment faire :

Rendez-vous sur le bouton Démarrer et dans le champ de recherche, saisissez le terme RESMON.

Dans la partie Processeur > Image, cherchez l’application qui bloque. A l’aide du bouton droit de la souris, cliquez dessus et sélectionnez la fonction Analyser la chaîne d’attente. Vous devriez alors trouver deux processus en cours d’exécution. Sélectionnez celui du bas, et cliquez sur Arrêter le processus. Même si elle ne fonctionne pas à 100%, cette méthode permet de ramener à la vie dans la plupart des cas un programme déficient.

Agrandir la taille des vignettes de la barre des tâches

Lorsque vous lancez une application, son icône est placée automatiquement dans la Barre des tâches (et elle disparaîtra lorsque vous la quitterez, sauf si vous décidez de l’épingler). En passant le curseur de la souris sur cette icône, une vignette s’affiche, laquelle permet de prévisualiser l’application en cours. Problème : la taille de vignette est parfois un peu petite pour réellement voir le travail en cours. Il convient donc de l’agrandir de la manière suivante :

Lancez l’éditeur de la base de registre, en vous dirigeant sur le bouton Démarrer et en entrant le terme Regedit dans le champ de recherche. Déployez la colonne de gauche de la manière suivante :

HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Explorer > Taskband

Cliquez à l’aide du bouton droit et créez une valeur DWORD 32 bits que vous appellerez MinThumbSizePx. Double-cliquez sur cette valeur et attribuez-lui (par exemple) le nombre 300. Redémarrez la session : la taille des vignettes a désormais changé. Vous pouvez modifier la valeur autant de fois que vous le désirez, jusqu’à trouver la taille qui vous correspond le mieux

Créer un disque de restauration

En cas de problème avec votre PC, il est toujours bien utile d’avoir sous la main un disque permettant de démarrer et de démarrer le système. Windows 7 propose de base une telle fonctionnalité. Voilà comment y accéder :

Ouvrez le Panneau de configuration, et rendez-vous sur Système et sécurité > Sauvegarder l’ordinateur.

Dans la fenêtre, à gauche, cliquez sur Créer un disque de réparation système. Insérez un disque vierge et laissez l’opération se dérouler jusqu’au bout. Vous disposez désormais d’un disque de restauration, qu’il vous faudra insérer au démarrage du PC en cas de grosse panne avec Windows 7.

Chiffrer ses données (BitLocker)

Si quelqu’un vient à subtiliser votre ordinateur, et qu’il démonte le disque dur et le place dans une autre machine, il aura accès à l’ensemble des données (même si vous avez précisé un mot de passe). À l’aide de Windows 7, il est parfaitement possible de chiffrer ses données, de telle sorte qu’elles ne soient consultables que par vous, même si quelqu’un de malintentionné vient à démonter le disque dur. C’est la fameuse fonction BitLocker. Voici comment la mettre en marche :

Depuis le bouton Démarrer, rendez-vous sur le Panneau de configuration. Cliquez sur Système sécurité, et cliquez sur Protéger votre ordinateur en chiffrant les données présentes sur le disque.

Choisissez ensuite le disque sur lequel BitLocker doit être activé (il peut très bien être actif sur C:, mais pas sur les autres, par exemple). Cliquez sur Activer BitLocker

Déterminez ensuite un mot de passe pour votre disque ou votre partition. Pour cela, cochez la fonction « Utiliser un mot de passer pour déverrouiller le lecteur » et entrez deux fois le mot de passe en question. Le système commence alors à chiffrer l’intégralité du disque ou de la partition. L’opération peut se révéler assez longue, en fonction de la taille du disque dur. Au prochain redémarrage du système (si vous avez décidé de chiffrer l’unité C:), le mot de passe vous sera demandé. Même chose si vous avez souhaité chiffrer un disque dur externe ou une clé USB : à chaque introduction du périphérique, le mot de passe vous est demandé et impossible d’accéder à ses données sans lui.

Déplacer MesDocuments sur une autre partition

Pour ne pas perdre sers documents lors d’un plantage de la partition système (c: en général), il est intéressant de déplacer le dossier MesDocuments sur une autre partition. Pour que les fichiers multimédias, de messagerie instantanée… continuent de s’y enregistrer, une manipulation est à effectuer :

Ouvrez Ordinateur en passant par le bouton Démarrer .

en passant par le bouton . Dans la colonne de gauche, déroulez comme suit : Bibliothèques > Documents > Mes documents

Faites un clic droit sur Mes documents, puis sélectionnez Propriétés

Dans l’onglet Emplacement cliquez sur Déplacer

Sélectionnez alors l’endroit souhaité pour le nouvel emplacement de Mes documents (stockage interne ou externe)

(stockage interne ou externe) Cliquez sur Sélectionner un dossier

Cliquez sur Appliquer

Confirmez le déplacement à l’affiche du message de Windows 7

Le dossier Mes documents est déplacé. Pour le remettre à son emplacement originel, il suffit de refaire le même chemin jusqu’aux Propriétés de Mes documents.

Dans l’onglet Emplacement , cliquez sur Valeurs par défaut

, cliquez sur Cliquez sur Appliquer

À la question de la création d’un dossier, répondre Oui

Confirmer le déplacement par Oui

Activer les fenêtres en les pointant avec la souris

Pour sélectionner une fenêtre, il faut cliquer dessus. Une option de Windows permet de simplement passer dessus pour la mettre au premier plan.

Depuis le menu Démarrer , dirigez-vous sur le Panneau de Configuration

, dirigez-vous sur le Sélectionnez Options d’ergonomie

Cliquez alors sur Modifier le fonctionnement de votre souris

En-dessous de toutes les icônes de souris cocher Activer une fenêtre en pointant dessus avec la souris

Pour finir, cliquer sur Appliquer

Accéder au mode XP

Ce mode vous permet de retrouver Windows XP, sans avoir à redémarrer l’ordinateur. En fait, vous continuez à utiliser Windows 7, et Windows XP se lance dans une fenêtre, dans une « machine virtuelle ». Dès lors, vous pouvez retrouver tous les programmes qui fonctionnaient avec Windows XP, mais qui ne sont pas compatibles avec Windows 7. Unique restriction : il vous faudra posséder les éditions « Professionnel », « Entreprise » ou « Intégrale » de Windows 7. Voici comment y accéder :

Commencez par télécharger cet outil de détection matérielle, afin de vérifier que votre configuration supporte bien la virtualisation de Windows XP. Lancez le programme. Vous devriez obtenir le message ci-dessus.

Téléchargez ensuite le pack Windows XP Mode. Il vous faudra au préalable télécharger, toujours sur cette page, le Genuine Microsoft Software, qui permet de valider votre installation.

Récupérez ensuite le pack Virtual PC. Téléchargez la version qui correspond à votre configuration (Windows6.1-KB958559-x86-RefreshPkg.msu pour du 32 bits, Windows6.1-KB958559-x64-RefreshPkg.msu pour du 64 bits). Redémarrez : le Windows XP Mode est installé.

Pour lancer Windows XP sous Windows 7, il vous suffit dès lors de vous rendre sur le bouton Démarrer, et de lancer le logiciel Windows Virtual PC > Windows XP Mode. Au premier lancement, vous devrez spécifier un mot de passe, et patienter quelques minutes le temps que l’installation complète soit mise en place. Rappelez-vous par ailleurs que la durée de vie du Windows XP Mode est identique à celle du Windows XP « classique ». À compter du 8 avril 2014, le logiciel n’est plus officiellement supporté par Microsoft et se révéler la cible de malwares virulents. En revanche, cela n’affecte nullement votre OS principal, à savoir Windows 7.

Supprimer l’écran de veille durant la lecture vidéo

Si un écran de veille est programmé dans Windows 7, la lecture de contenus vidéo en ligne (YouTube, Dailymotion) peut en pâtir. Cas concret : l’image se fige et le son poursuit. Pour pallier cet inconvénient, il suffit de mettre la vidéo en plein écran.

Dans le cas de l’utilisation de Windows Media Player :

Ouvrez le lecteur

Cliquez sur Organiser, puis sur Options dans ce menu

Dans l’onglet Lecteur, décochez Autoriser l’écran de veille pendant la lecture

Nettoyer Windows Essentials

Vous avez installé (il y a longtemps, car il n’est plus possible de le télécharger) Windows Essentials ? Certes, le programme intégrait de nombreux outils permettant de monter ses films, de gérer ses photos, d’envoyer des mails, etc. Néanmoins, certains composants de Windows Essentials sont vraiment « dispensables », mais ne peuvent malheureusement pas être supprimés de manière classique.

C’est le cas par exemple de Choice Guard. Cet outil s’immisce dans votre moteur de recherche et même sur la page d’accueil du navigateur. Pour le supprimer totalement, rendez-vous sur le bouton Démarrer et entrez la commande

msiexec /x {F0E12BBA-AD66-4022-A453-A1C8A0C4D570}

Forcer l’activation d’Aero

L’activation classique de l’interface Aero de Windows 7 requiert une configuration minimale :

Un processeur de 1 gigahertz (GHz) 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)

1 gigaoctet (Go) de mémoire RAM

1 carte graphique de 128 mégaoctets (Mo)

Ainsi qu’une version compatible de Windows 7 :

Windows 7 Entreprise

Windows 7 Édition Familiale Premium

Windows 7 Professionnel

Windows 7 Édition Intégrale

Si l’ordinateur ne respecte pas la configuration minimale, il est tout de même possible de forcer l’activation d’Aero.

Tapez regedit dans le champ de recherche du menu Démarrer , puis lancez-le

dans le champ de recherche du menu , puis lancez-le Déployez la clé HKEY_CURRENT_USER de cette manière

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindows

Sélectionnez alors la clé DWM

Faites un clic droit dans la colonne de droite

Cliquez sur Nouveau puis sur ValeurDWORD 32 bits

Nommez cette valeur UseMachineCheck en laissant les données de la valeur à 0

Tapez cmd dans le champ de recherche du bouton Démarrer

dans le champ de recherche du bouton Cliquez droit sur le résultat

Sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur

Une fenêtre MS-Dos s’ouvre : y saisir Net Stop uxsms puis Net Start uxsms

puis Refermer la console de commande

Dès lors, il est possible de choisir un thème Aero dans le menu Personnaliser (clic droit sur le Bureau).

Désactiver Aero Snap

Une nouvelle fonctionnalité de Windows 7 est l’Aero Snap. Dès qu’une fenêtre est déplacée sur un bord de l’écran, elle est automatiquement redimensionnée pour rester dans le cadre. Pour les habitués des anciennes versions de Windows, Aero Snap peut s’avérer gênant. Voici comment désactiver cette fonction.

Cliquez sur Panneau de configuration dans le menu Démarrer

dans le menu Sélectionnez Options d’ergonomie

Cliquez sur Modifier le fonctionnement de votre souris

En-dessous des icônes de souris, décochez l’option Empêcher les fenêtres d’être automatiquement réorganisées lorsqu’elles sont déplacées au bord de l’écran

Cliquez sur Appliquer

Fermez la fenêtre

Désactiver Aero Shake

Dans Windows 7, Aero Shake permet de diminuer toutes les fenêtres sauf celle maintenue par le clic gauche de la souris en la secouant. Pour désactiver cette fonction, un tour dans l’éditeur de registre s’impose.

Tapez regedit dans le champ de recherche du menu Démarrer , puis lancer-le

dans le champ de recherche du menu , puis lancer-le Ouvrez la clé HKEY_CURRENT_USER de cette manière

HKEY_CURRENT_USER Software Policies Microsoft

Faites un clic droit sur la clé Windows

Sélectionnez Nouveau puis Clé

puis Nommez la nouvelle clé Explorer

Avec Explorer en surbrillance, cliquez droit sur le volet de droite

en surbrillance, cliquez droit sur le volet de droite Sélectionnez Nouveau puis Valeur DWORD 32 bits

puis Nommez cette valeur NoWindowMinimizingShortcuts et cliquer sur OK

et cliquer sur Double-cliquez sur cette nouvelle valeur et attribuer 1 au champ Données de la valeur

au champ Cliquez sur OK

Redémarrez la session pour appliquer les changements

Redémarrez la session pour appliquer les changements Pour réactiver Aero Shake, attribuez 0 au champ Données de la valeur de NoWindowsMinimizingShortcuts.

Générer des fonds d’écran avec les images de Bing

Pour obtenir un fond d’écran changeant automatiquement chaque jour, une manipulation permet d’y faire défiler les images de Bing, le moteur de recherche de Microsoft.

Il faut tout d’abord créer le thème Bing :

Ouvrez un nouveau document Bloc-notes en allant dans Démarrer > Tous les Programmes > Accessoires > Bloc-notes

> > Copiez-collez le code suivant créé par Mahendra Palsule

[[Theme]

DisplayName=Bing

[Slideshow]

Interval=1800000

Shuffle=1

RssFeed=http://feeds.feedburner.com/bingimages

[Control PanelDesktop]

TileWallpaper=0

WallpaperStyle=0

Pattern=

[Control PanelCursors]

AppStarting=%SystemRoot%cursorsaero_working.ani

Arrow=%SystemRoot%cursorsaero_arrow.cur

Crosshair=

Hand=%SystemRoot%cursorsaero_link.cur

Help=%SystemRoot%cursorsaero_helpsel.cur

IBeam=

No=%SystemRoot%cursorsaero_unavail.cur

NWPen=%SystemRoot%cursorsaero_pen.cur

SizeAll=%SystemRoot%cursorsaero_move.cur

SizeNESW=%SystemRoot%cursorsaero_nesw.cur

SizeNS=%SystemRoot%cursorsaero_ns.cur

SizeNWSE=%SystemRoot%cursorsaero_nwse.cur

SizeWE=%SystemRoot%cursorsaero_ew.cur

UpArrow=%SystemRoot%cursorsaero_up.cur

Wait=%SystemRoot%cursorsaero_busy.ani

DefaultValue=Windows Aero

Link=

[VisualStyles]

Path=%SystemRoot%resourcesthemesAeroAero.msstyles

ColorStyle=NormalColor

Size=NormalSize

ColorizationColor=0X6B74B8FC

Transparency=1

[MasterThemeSelector]

MTSM=DABJDKT



Pressez [Ctrl] + [S] pour enregistrer là où vous le souhaitez

Donnez Bing.theme comme nom au nouveau fichier en n’omettant pas de sélectionner Tous les fichiers dans le menu déroulant inférieur





Double-cliquez sur Bing.theme

Cliquez sur Télécharger les pièces jointes

Le thème Bing est désormais dans le menu Personnaliser (clic droit sur le bureau)

Pour vérifier si le flux RSS est bien pris en compte pour les mises à jour automatiques, il faut ouvrir Internet Explorer à partir du menu Démarrer.

Cliquez sur Favoris , en haut à gauche du navigateur

, en haut à gauche du navigateur Allez dans l’onglet Flux

Cliquez sur le flux http://feeds.feedburner.com/bingimages

Sélectionnez Activer la mise à jour automatique des flux RSS

Validez à la demande du navigateur

La mise à jour est configurée

Afficher les thèmes cachés

Windows 7 comporte des thèmes cachés propres à chaque pays. Ainsi, la France peut avoir le thème du Canada.

Il faut tout d’abord afficher les fichiers cachés :

Ouvrez Ordinateur dans le menu Démarrer

dans le menu Allez dans Organiser puis cliquer sur Options des dossiers et de recherche

Dans l’onglet Affichage, cochez Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs cachés

Suivez alors le chemin : C:WindowsGlobalizationMCTTheme

Double-cliquez sur CA.theme

Le thème du Canada est désormais dans le menu Persionnaliser (cliquez droit sur le bureau).

Changer le nom d’utilisateur

Pour changer le nom d’utilisateur après la fin de l’installation de Windows :

Allez dans le Panneau de Configuration à partir du bouton Démarrer

à partir du bouton Sélectionnez Comptes et protections utilisateurs

Cliquer sur Comptes d’utilisateurs, puis Modifier votre nom de compte

Le nom est changé partout sauf dans le dossier utilisateur. Pour modifier cela, direction la base de registre.

Tapez regedit dans le champ de recherche du menu Démarrer , puis lancez-le

dans le champ de recherche du menu , puis lancez-le Ouvrez la clé HKEY_LOCAL_MACHINE de cette manière

HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersion

Dans le volet de droite, double-cliquez sur RegisteredOwner

Changez le nom d’utilisateur dans le champ Données de la valeur

Cliquez sur OK et fermez l’éditeur

Accélérer la fermeture de Windows 7

Voici la procédure pour accélérer la fermeture de Windows 7 et gagner ainsi quelques secondes. Mais attention, néanmoins : le fait de fermer Windows 7 plus rapidement ne laisse que très peu de temps aux applications encore ouvertes de sauvegarder les fichiers en cours. Prenez bien soin à fermer systématiquement tous les applications avant d’éteindre Windows 7.

Tapez regedit dans le champ de recherche du menu Démarrer , et lancez-le

dans le champ de recherche du menu , et lancez-le Ouvrez la clé HKEY_LOCAL_MACHINE de cette manière

HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control

Sur la partie droite de la fenêtre, double-cliquez sur WaitToKillServiceTimeout.

Les données de la valeur sont par défaut à 12000 (12 secondes). Elles peuvent varier entre 2000 et 12 000

(12 secondes). Elles peuvent varier entre 2000 et 12 000 Une fois les données de la valeur changées, cliquez sur OK et fermez l’éditeur

Corriger « Cette copie de Windows n’est pas authentique »

Il peut arriver que Windows 7 affiche une bulle mettant en doute l’originalité du système avec une phrase proche de « Cette copie de Windows n’est pas authentique ».

Voici deux méthodes pour corriger cette erreur.

Première méthode : réinstaller les fichiers de la licence

Tapez cmd dans le champ de recherche du bouton Démarrer

dans le champ de recherche du bouton Cliquez droit sur le résultat

Sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur

Saisissez alors slmgr /rilc et confirmer par Enter

Seconde méthode : réinstaller l’état de la licence

Tapez cmd dans le champ de recherche du menu Démarrer

dans le champ de recherche du menu Cliquez droit sur le résultat

Sélectionnez Exécuter en tant qu’administrateur

Saisissez alors slmgr /rearm et confirmer par Enter par deux fois

et confirmer par par deux fois Redémarrez l’ordinateur

Commandes Exécuter de Windows 7

Voici les principales commandes Exécuter de Windows 7. Elles sont à saisir dans le champ recherche du menu démarrer.

Activation slui.exe

Centre de maintenance wscui.cpl

Connexions réseau ncpa.cpl

Contacts Windows wab

Contrôle des comptes d’utilisateurs netplwiz

Diagnostic DirectX dxdiag

Dossiers partagés fsmgmt.msc

Accès au registre regedit ou regedt32

Gestionnaire de périphériques devmgmt.msc

Gestion de l’ordinateur compmgmt.msc

Informations système msinfo32

Invite de commandes cmd

Moniteur de fiabilité perfmon.msc

Nettoyage de disque cleanmgr

Obervateur d’événements eventvwr ou eventvwr.msc

Gestion de démarrage msconfig

Options des dossiers control folders

Options d’alimentation powercfg.msc

Diagnostic de la mémoire mdsched

Pare-feu avancé wf.msc

Programmes et fonctionnalités appwiz.cpl

Propriétés Internet inetcpl.cpl

Propriétés du moniteur desk.cpl

Propriétés système sysdm.cpl

Réglage de l’horloge timedate.cpl

Restauration du système rstrui

Sauvegarde des mots de passe credwiz

Services services.msc

Services de composant dcomcnfg

Son mmsys.cpl

Raccourcis clavier de Windows 7

Puisqu’un bon raccourci clavier permet de gagner de précieuses secondes, voici pour conclure un rappel des principaux de Windows. Ils sont également compatibles avec Vista et XP.