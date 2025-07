Attention aux appels truqués : ce qu’il faut savoir sur l’usurpation de numéro par téléphone

Les escrocs redoublent d’ingéniosité pour tromper leurs victimes, et une technique en particulier prend de l’ampleur : le phone spoofing.

Appels indésirables ©benzoix/freepik

Phone spoofing, un piège de plus en plus répandu

Peut-être vous est-il déjà arrivé de recevoir un appel étrange. Au bout du fil, quelqu’un vous accuse de l’avoir contacté, alors que vous n’avez jamais composé ce numéro. Vous êtes catégorique, mais votre interlocuteur en est persuadé. Derrière cette confusion se cache un phénomène de plus en plus courant. C’est l’usurpation d’identité téléphonique (couramment appelée phone spoofing).

Le phone spoofing consiste à changer le numéro qui s’affiche sur l’écran de votre téléphone. En falsifiant cette information, des individus malveillants ou des centres d’appels douteux réussissent à duper les gens. À l’origine, cette pratique était censée permettre aux employés d’entreprises d’appeler leurs clients tout en affichant les numéros officiels des sociétés. Mais des dérives ont rapidement vu le jour. Des arnaqueurs se servent de cette méthode pour se faire passer pour des professionnels fiables.

Résultat, de nombreux particuliers tombent dans le piège, croyant parler à leurs banques ou à une administration officielle. Le piège est d’autant plus redoutable que le numéro affiché paraît légitime. Des informations sensibles sont alors confiées à des fraudeurs, entraînant parfois des pertes financières importantes.

Près de 380 millions d’euros de pertes financières

Pour lutter contre ce phénomène, les autorités françaises ont réagi. Depuis le 1er octobre 2024, les opérateurs téléphoniques doivent bloquer les appels dont le numéro ne peut pas être vérifié via un dispositif d’authentification. Ce contrôle vise principalement les lignes fixes. Toutefois, le problème reste entier pour les appels passés depuis des portables, depuis l’étranger ou via des applications comme WhatsApp et Telegram.

Cette nouvelle réglementation est un pas en avant, mais elle ne suffit pas à enrayer complètement le phone spoofing. En 2023, le montant total des fraudes liées à cette pratique aurait atteint 380 millions d’euros, selon les chiffres de l’Observatoire de la sécurité des moyens de paiement.

La prudence reste donc de mise. Il est conseillé de toujours se méfier lorsqu’un appel semble étrange ou inhabituel. Si vous êtes victime d’une tentative d’escroquerie, il est essentiel de porter plainte et de contacter la plateforme gouvernementale 17Cyber. Des experts vont vous accompagnera dans les démarches à suivre pour limiter les conséquences.

Source : Presse Citron