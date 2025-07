Ligue 1+ : date, tarifs, matchs en direct… tout ce qu’il faut savoir sur la plateforme officielle de la LFP

Depuis le 10 juillet, on en sait plus sur la nouvelle plateforme baptisée sobrement Ligue 1+, qui va diffuser la Ligue 1. Disponibilité de l’application, prix des abonnements, calendrier… On vous dit tout !

Les fans de foot n’ont pas manqué les errements de la diffusion de la Ligue 1 pour la saison 2024-2025. DAZN avait acquis les droits et proposé un abonnement avec un tarif prohibitif (40€/mois). De quoi inciter au piratage, fléau contre lequel les différents ayants droit essayent de lutter. D’ailleurs la LFP vient d’annoncer une petite victoire : le droit de bloquer directement au niveau des FAI les sites d’IPTV qui fleurissent.

Nouvelle donne cette année puisque la LFP (Ligue de football professionnelle) va assurer elle-même la diffusion de la Ligue 1 McDonald’s par l’intermédiaire de LFP Media. On vous explique comment cela va se passer.

🧐 Comment se connecter à la plateforme Ligue 1+ ?

Cela prendra la forme d’une application qui sera disponible à peu près partout si l’on en croit la LFP. Au même titre que les autres applications de streaming comme Netflix ou Canal+, on la trouvera sur toutes les box (Orange, Free, Bouygues et SFR) mais aussi dans l’Apple Play Store et le Google Play Store.

La LFP annonce vouloir être partout et l’application devrait être à terme disponible également depuis les consoles de jeux et d’autres plateformes. Pour l’instant, Canal+ n’a pas souhaité faire partie des diffuseurs mais la LFP n’exclue pas que cela change à l’avenir.

💰 Quels prix pour s’abonner à la Ligue 1+ ?

La LFP semble ne pas vouloir reproduire les erreurs de DAZN en proposant des formules d’abonnement moins chères.

Offre grand public (TV, mobile, tablette et PC) – 2 utilisateurs

14,99€/mois avec un engagement d’1 an

19,99 € /mois sans engagement

Offre Mobile (mobile, tablette et PC) – 1 utilisateur

14,99 € /mois sans engagement

Offre – de 26 ans (mobile, tablette et PC) – 1 utilisateur

9,99 €/mois sans engagement

Cette offre pourrait ne pas être disponible au lancement.

📆 Calendrier des matchs et programmes

Sur les 9 matchs hebdomadaires de la Ligue 1, 8 seront retransmis en live. Seul un match ne sera disponible qu’en différé, beIN conservant les droits de diffusion en direct pour 1 match par semaine. Cet accord hérité du passé n’a pas vocation à perdurer puisque la LFP prévoit déjà de tout récupérer.

En attendant beIN est mécontent de devoir payer 78,5 millions d’euros pour diffuser 1 seul match par semaine avec de nombreuses contraintes : interdiction de programmer plus de huit fois la même équipe sur une saison, impossibilité d’enchaîner deux diffusions consécutives d’un même club, sans oublier un calendrier largement influencé par les grandes compétitions européennes qui ne permet plus à beIN de profiter d’une diffusion le samedi à 17h. La LFP ne veut pas revenir sur le contrat et beIN pourrait une fois de plus faire un chantage au paiement pour faire évoluer sa situation. A suivre donc…

Il n’y aura pas que des matchs mais aussi des magazines (samedi soir et dimanche en début de soirée) et des documentaires sur le foot (Nice et PFC notamment).

La LFP annonce l’ouverture de la chaîne pendant le week-end du 15 août et les premiers matchs se joueront le dimanche 17 août. Le calendrier de toutes les rencontres est déjà connu et disponible sur le site de la LFP.

Pour la 1re journée

Angers SCO – Paris FC

RC Lens – OL

FC Nantes – PSG

AJ Auxerre – FC Lorient

FC Metz – Strasbourg

OGC Nice – Toulouse FC

Brest – LOSC

AS Monaco – Havre AC

Rennes – OM

👍 PSG – Nantes gratuit pour l’ouverture

Pour donner un avant-goût de sa plateforme, la LFP a prévu de diffuser gratuitement la rencontre entre le PSG et Nantes qui jouera à 20h45. De même l’émission d’avant-match qui débutera à 19h15 sera également disponible en clair.

Enfin, signalons que les gamers ne sont pas oubliés puisqu’une émission sur la eLigue 1 devrait débuter à partir du mois de décembre. La LFP qui annonce être encore en train de bâtir ses programmes prévoit aussi des programmes pour les plus jeunes sans donner plus de détails.