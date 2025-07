Fini les appels ennuyeux, Gemini décroche le téléphone et s’occupe de tout pour vous

Avec Gemini, Google invente l’assistant qui parle et négocie pour vous

Lors de la conférence Google I/O en 2018, Google avait dévoilé une technologie surprenante : un assistant vocal capable de passer des appels téléphoniques à la place de l’utilisateur, jusqu’à réserver une table au restaurant. La démonstration avait impressionné par son réalisme bluffant. Pourtant, malgré cet engouement initial, cette promesse est restée lettre morte pendant plusieurs années. On aurait pu croire que le projet avait été mis de côté… mais il semble bien qu’il refasse surface sous une forme plus aboutie.

Cette année, au Google I/O 2025, le géant américain a présenté plusieurs nouveautés, notamment son « AI Mode » et les dernières avancées de son modèle d’intelligence artificielle Google Gemini. Mais un communiqué publié le 16 juillet dernier attire l’attention sur un cas concret qui pourrait transformer le quotidien des petites entreprises.

Aux États-Unis, une nouvelle option baptisée « Have AI check pricing » a commencé à faire son apparition. Elle permet aux utilisateurs de déléguer leurs recherches tarifaires à l’intelligence artificielle. Après plusieurs mois de tests dans des secteurs comme les garages automobiles, les blanchisseries et les toiletteurs, la fonctionnalité est désormais étendue à un plus large éventail de commerces.

Une déclinaison de Gemini prendra le relais pour passer des appels

Cette innovation repose sur une déclinaison spécifique de Google Gemini, connue sous le nom de Duplex. Selon Robby Stein, l’un des responsables de Google Search, Duplex est un modèle spécialement entraîné pour passer des appels téléphoniques de manière autonome. Grâce à lui, l’IA est capable de contacter directement les établissements pour obtenir les informations souhaitées. Une fois la réponse obtenue, l’utilisateur peut choisir de la recevoir par SMS ou par e-mail, pour une consultation rapide.

Google envisage même d’aller plus loin avec l’ajout d’un système d’historique. L’ensemble des demandes et appels passés par l’intelligence artificielle pourraient être consultables par l’utilisateur.

Source : Siecle Digital