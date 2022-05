33,7°C à Albi, 33,4°C à Toulouse, 35°C au Cap-Ferret, des records de chaleur battus dans toute la France

Il fait chaud en France, trop chaud même pour un mois de mai. Des records de chaleur ont été dépassés à travers le pays dans différentes régions. Hier, mercredi 18 mai, des températures étouffantes ont été enregistrées dans plusieurs villes avec des records mensuels. 33,8°C à Montélimar, 35°C au Cap-Ferret, 33,7°C à Albi, 33,4°C à Toulouse, 33,9°C à Anglars… la liste est longue.

Lège-Cap-Ferret – Crédit : Clovis Wood Photography / Unsplash

Pour certaines villes, des températures aussi élevées n’avaient pas été atteintes depuis une vingtaine d’années. Au Cap-Ferret, le précédent record remonte au 16 mai 2002 à 34,6°C. À Anglars, il faisait 33,8°C le 30 mai 2001. Cet été est donc bien parti pour être l’un des plus chauds jamais enregistrés.

Un record de température maximale bientôt atteint cette semaine ?

Cette période de chaleur intense touche maintenant la France depuis plus de 37 jours consécutifs. Selon Météo-France, il est « maintenant fort probable » que le mois de mai 2022 devienne le mois de mai le plus chaud, surpassant le mois de mai 2011. Matthieu Sorel, climatologue chez Météo-France, a précisé que : « il s’agit d’un épisode de chaleur, durable, étendu et intense, exceptionnel pour la saison ».

🔴Sud-Ouest :

– 35°C à CAP-FERRET (Gironde), précédent record 34.6°C le 16/05/2002

– 33.9°C à ANGLARS (Lot), 33.8°C le 30/05/2001

– 33.7°C à ALBI (Tarn), 33.5°C le 17/05/2006

– 33.4°C à TOULOUSE-BLAGNAC (Hte-Garonne), égalant record du 30/05/2001 — Météo-France (@meteofrance) May 18, 2022

Techniquement, cette période de chaleur ne peut pas encore être considérée comme une vague de chaleur. En effet, la température moyenne nationale devrait dépasser 25,3°C pendant trois jours consécutifs pour donner lieu à une vague de chaleur. En tout cas, les Français doivent tout de même faire face à cette chaleur estivale inattendue.

Dans le monde, d’autres pays enregistrent également des records de température. La chaleur est déjà intense au Pakistan et en Inde. De son côté, l’Espagne a émis des avertissements pour la chaleur extrême dans certaines régions du sud du pays. En ce qui concerne la France, le plus dur est encore à venir. Une anomalie extrême est prévue entre vendredi et dimanche cette semaine. Selon Keraunos, l’observatoire français des tornades et orages violents, la température maximale pourrait atteindre 37°C.

Une anomalie extrême prévue entre vendredi et dimanche sur le sud de la France au niveau de la masse d'air à 850 hPa (1500 m) avec +17/+18°C par rapport aux normales.

Il fera probablement jusqu'à 37°C loc. voire un peu plus avec possibilité d'approcher le record national de mai. pic.twitter.com/U0JW9rD9tw — Keraunos (@KeraunosObs) May 17, 2022

