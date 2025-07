pCloud : vos fichiers et mots de passe protégés à vie pour le 14 juillet, jusqu’à 70 % de réduction !

À l’occasion de la Fête Nationale, pCloud lance une offre groupée particulièrement intéressante : jusqu’à -70 % de réduction sur ses plans de stockage cloud à vie, et en prime, le gestionnaire de mots de passe pCloud Pass Premium est offert ! Une opportunité en or de sécuriser vos données personnelles et professionnelles en un seul paiement, sans abonnement.

Du 2 au 15 juillet 2025, trois formules sont proposées :

1 To + pCloud Pass Premium gratuit : 199 € au lieu de 674 € (–70 %)

2 To + pCloud Pass Premium gratuit : 279 € au lieu de 838 € (–67 %)

10 To + pCloud Pass Premium gratuit : 799 € au lieu de 2 129 € (–62 %)

Découvrir les offres

🔐 Une solution complète et sécurisée, à vie

Basé en Suisse et utilisé par plus de 20 millions d’utilisateurs dans le monde, pCloud respecte les normes les plus strictes en matière de confidentialité. Vos fichiers sont hébergés dans des centres de données situés en Europe, au Luxembourg plus précisément, en totale conformité avec la réglementation RGPD.

Compatible avec macOS, Windows et Linux, pCloud vous donne accès à une application de bureau, pCloud Drive, qui en plus d’augmenter votre stockage, simplifie grandement la gestion de vos données. L’application mobile, disponible sur Android et iOS, vous permet de profiter du téléversement automatique qui libérera de l’espace sur votre mobile, de la sauvegarde de dossiers via pCloud Drive, et de la synchronisation instantanée. Notez que vous pourrez accéder à vos documents depuis n’importe lequel de vos appareils, où que vous soyez.

Le service inclut également des outils collaboratifs : partage de document, invitation à des dossiers, demandes de fichiers… Ainsi qu’un lecteur multimédia, pour créer des playlists et diffuser vos contenus audio et vidéo directement depuis le Cloud.

🎁 pCloud Pass Premium : vos mots de passe en sécurité gratuitement

En complément du stockage, l’offre inclut gratuitement pCloud Pass Premium, un gestionnaire de mots de passe sécurisé et très simple d’utilisation. Il permet de stocker tous vos identifiants dans un coffre-fort chiffré, d’accéder à vos mots de passe depuis n’importe quel appareil et de remplir automatiquement les formulaires en ligne. Son générateur intégré crée des mots de passe forts en un clic, et les retient pour vous !À l’heure où la maîtrise de ses données est devenue essentielle, cette offre combinant sécurité, simplicité et pérennité coche toutes les cases. Alors ne laissez pas passer cette occasion.