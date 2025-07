Dites adieu aux câbles, la recharge sans fil arrive pour vos vélos électriques

Dorénavant, vous n’avez plus besoin de brancher votre vélo électrique. Une simple béquille suffit grâce à la recharge sans fil innovante développée par la start-up néerlandaise Tiler.

Tiler invente la recharge sans fil… pour deux-roues

Lors de l’édition 2024 du salon Eurobike, qui s’est déroulée à Francfort fin juin, une innovation intrigante venue des Pays-Bas a attiré l’attention des visiteurs. L’entreprise Tiler, installée à Delft, a dévoilé une solution inédite pour recharger les vélos électriques sans devoir les brancher manuellement. Grâce à une technologie ingénieuse, il devient possible d’alimenter la batterie simplement en stationnant le vélo sur une plaque de sol spécialement conçue.

Une béquille, une plaque, et c’est chargé !

L’originalité de ce système réside dans son mode de connexion : la recharge passe par la béquille du vélo. Baptisé « Tile », ce dispositif repose sur une base posée au sol qui transmet le courant à travers la béquille. Plus besoin de câble ou adaptateur. Pour les vélos cargo, souvent utilisés pour le transport de marchandises, Tiler propose une autre variante nommée « Cube », qui se fixe directement sur la structure du vélo au niveau du pédalier.

Selon son concepteur, ce système n’a rien à envier aux chargeurs classiques en termes de rapidité. Il s’adresse aussi bien aux cyclistes urbains qu’aux entreprises souhaitant équiper leurs flottes de vélos électriques, que ce soit pour les trajets domicile-travail ou la livraison urbaine.

La technologie de Tiler a déjà fait ses preuves

D’après le site néerlandais Nieuwsfiets, la technologie de Tiler a déjà servi à recharger l’équivalent de plus de 250 000 kilomètres de trajets à vélo aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Irlande. Une telle utilisation témoigne non seulement de la fiabilité du système, mais aussi de son potentiel à transformer les infrastructures de mobilité douce en milieu urbain.

À l’image de la recharge sans fil pour voitures électriques en expérimentation en Suède, Tiler illustre une tendance vers des solutions plus pratiques et discrètes, adaptées à l’évolution de la mobilité. Cette innovation pourrait séduire les collectivités locales, les entreprises logistiques et encore les opérateurs de vélos partagés.

Plusieurs constructeurs de vélos auraient déjà décidé d’intégrer les produits Tiler à leurs gammes, convaincus de l’intérêt de cette technologie simple, mais efficace.

