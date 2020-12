A Glitch in the Matrix : Le documentaire admet que nous vivons dans une simulation

Une nouvelle bande-annonce du documentaire A Glitch in the Matrix explique la théorie philosophique selon laquelle nous pourrions tous vivre dans une simulation de type Matrix.

Même si cela peut devenir obsédant, le nouveau documentaire A Glitch in The Matrix revient sur cette idée. Le titre fait allusion à la saga Matrix, qui reste encore l’exploration culturelle de référence sur le sujet. Avec l’arrivée prochaine du quatrième volet, le public est encore plus friand d’informations à ce sujet. Et l’idée que nous puissions tous vivre dans une simulation commence sérieusement à faire son chemin.

A Glitch in The Matrix : un documentaire très attendu – Crédit : Magnolia Pictures

Et même si Matrix n’est pas le premier film a travailler sur l’idée de personnes vivants dans une réalité simulée, il reste encore aujourd’hui le point de référence sur le sujet.

La réalité simulée passionne le public

Le principe même de réalité simulée reste le point de base de la science-fiction. Des programmes récents comme Rick et Morty ou encore Westworld se sont emparés du sujet, tout en gardant des références à peine dissimulées à Matrix. Au fil du temps, ce concept s’est étendu au delà du simple domaine du divertissement, déclenchant un débat philosophique bien plus large. Ainsi le documentaire A Glitch in The Matrix offre un nouveau regard sur le fait que nous puissions tous vivre dans une simulation.

Le film promet d’explorer les origines mêmes du concept. Il reprend en effet de nombreuses sources philosophiques . Le documentaire puise également ses illustrations dans le monde cinématographique, les sciences et même les théories du complot. Le film est jalonné de nombreuses interviews, donnant la paroles aux experts comme aux amateurs du genre. Du mythe de la Caverne de Platon à la culture urbaine, le documentaire questionne tous les genres pour tenter d’obtenir des éléments de réponse.

A Glitch in The Matrix fera sa première mondiale à l’occasion du Festival de Sundance 2021. Le projet a été réalisé par Rodney Ascher, à qui l’on doit déjà Salle 237 et Le Cauchemar. Le dossier de presse donne l’eau à la bouche mais il faudra encore être patient pour découvrir le résultat final.

Alors que Matrix 4 se fait désirer, les fans pourront se consoler avec ce documentaire. La réalité simulée reste encore aujourd’hui un véritable débat de référence. Et le projet de Ascher promet de livrer un travail pointu sur le sujet. Matrix 4 devrait d’ailleurs sortir directement en streaming, selon les dernières révélations de Warner.

Source : Screenrant