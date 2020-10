Matrix 4 « va changer l’industrie », selon l’une des actrices

Matrix 4, une révolution annoncée ? – Crédit : Warner Bros.

La pandémie de COVID-19 a poussé de nombreux studios à un report des films prévus, comme Disney et la nouvelle trilogie Star Wars. La Warner n’y a pas échappé, forcé de repousser Black Adam, Minecraft, The Batman, Wonder Woman 1984… Seul rescapé : Matrix 4 de Lana Wachowski, dont la date de sortie est avancée au 22 décembre 2021. Une suite attendue après un premier opus, sorti en 1999, véritable figure cinématographique. Et pour Jessica Henwick, l’une des actrices, Matrix 4 va apporter énormément à l’industrie cinématographique.

Lana Wachowski serait sur le point de pondre un chef d’œuvre

Si les deux suites de Matrix ne sont pas forcément des meilleures, le premier opus reste un must. Et des années après, Lana Wachowski revient à la caméra, sans sa sœur, pour un Matrix 4. Mais ce long-métrage va-t-il marquer une révolution, comme Matrix en 1999 ? A en croire l’actrice Jessica Henwick, ce serait le cas.

Il y a des moments sur le plateau où moi et Yahya Abdul-Mateen II (ndlr : l’un des acteurs du film) nous regardons et nous contentons de dire « Matrix 4 ». Ces moments sont exaltants. Lana [Wachowski] fait des choses vraiment intéressantes techniquement de la même façon que, vous savez, elle a crée un style à l’époque. Je pense qu’elle va encore changer l’industrie avec ce film. Il y a des plates-formes pour les caméras que je n’avais jamais vues auparavant et que nous utilisons. C’est probablement tout ce que je peux dire.

Jessica Henwick

Faisant figure de révolution à sa sortie, Matrix 4 pourrait bien réitérer l’exploit. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, plusieurs acteurs des précédents films sont au rendez-vous.

Keanu Reeves reprendra son rôle emblématique de Neo, tandis que Carrie-Anne Moss sera de nouveau Trinity. Jada Pinkett Smith incarnera de encore une fois Niobe, aperçue dans Matrix Reloaded et Matrix Revolutions. Malheureusement, Laurence Fishburne ne sera pas à la distribution, éternel Morpheus. Même chose pour Hugo Weaving.

En plus de Jessica Henwick (Star Wars : Le réveil de la force, Game of Thrones) et Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), d’autres petits nouveaux sont attendus. Ainsi, joueront dans Matrix 4 : Neil Patrick Harris (How I met your mother) ou encore Priyanka Chopra (Quantico)…

Source : Wegotthiscovered