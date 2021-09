ABBA annonce un nouvel album et un concert virtuel après 40 ans d’absence

Après 40 ans d’absence, ABBA est finalement de retour. Le groupe suédois de pop avait annoncé qu’il se reformait en 2018 pour créer de nouvelles chansons. Deux nouvelles chansons ont été enregistrées à ce moment : I Still Have Faith in You et Don’t Shut Me Down qui sont déjà disponibles.

Les ABBA-tars – Crédit : ABBA

Agnetha Faltskog, Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson et Bjorn Ulvaeus ont annoncé un nouvel album composé uniquement de chansons originales ainsi qu’un concert virtuel qui mettra en scène des avatars digitaux appelés les « ABBA-tars ». Les concerts virtuels sont de plus en plus populaires, que ce soit pour les groupes de K-pop qui utilisent des hologrammes ou les artistes qui font désormais des concerts virtuels dans Fortnite comme celui de Marshmello en 2019.

Un nouvel album d’ABBA pour le 5 novembre et un concert innovant pour le printemps 2022

Depuis la séparation du groupe suédois en 1982, les fans attendaient avec espoir un nouvel album. Ils ont dû patienter plusieurs décennies, mais ils ne sont pas déçus. De nombreux fans pensaient même ne jamais revoir le groupe mythique des années 70. Sans compter les nouveaux fans qui n’étaient même pas nés quand ABBA était au sommet de sa gloire.

Le nouvel album s’intitule « Voyage » et il sera disponible dans le monde entier le 5 novembre prochain. Il sera composé de 10 chansons. C’est le neuvième album d’ABBA qui succède à The Visitors sorti en 1981. Le concert digital d’ABBA est prévu pour 2022. Il sera réalisé par la société Industrial Light & Music fondée par George Lucas. Les artistes ont travaillé pendant plusieurs mois avec cette société afin de capturer leurs mouvements et de les appliquer aux avatars digitaux. Ces derniers représenteront les 4 artistes dans leur jeunesse alors qu’ils ont plus de 70 ans maintenant.

ABBA a officiellement annoncé que « cela fait un moment que nous n’avons pas fait de musique ensemble. Près de 40 ans, en fait. Nous avons fait une pause au printemps 1982 et maintenant nous avons décidé qu’il était temps d’y mettre fin. Ils disent que c’est téméraire d’attendre plus de 40 ans entre les albums, donc nous avons enregistré la suite de ‘The Visitors’ (1981) ».

Le groupe a aussi ajouté que : « nous allons pouvoir nous asseoir dans le public et regarder nos versions digitales de nous-mêmes interpréter nos chansons sur une scène dans une arène construite sur mesure à Londres au printemps prochain. Bizarre et merveilleux ». Les tickets seront mis en vente à partir du 7 septembre sur le site ABBA Voyage.

