Ahsoka affrontera Vador à plusieurs reprises dans la série

La série Ahsoka mettra en scène l’ancienne apprentie d’Anakin que les fans de Clone Wars et Rebels connaissent bien. Dans des flashbacks, celle-ci devrait croiser la route de Vador et l’affronter au sabre laser. Des combats qui nous font déjà saliver.

Ahsoka Tano face à son ancien maître © Lucasfim

Ahsoka est apparue pour la première fois en live-action dans The Mandalorian. Nous l’avons revue ensuite dans Le Livre de Boba Fett. De courtes séquences à chaque fois qui ont permis de teaser la future série qui lui est dédiée, intitulée sobrement Ahsoka. Attendue pour 2023, elle devrait se dérouler en grande partie dans la même temporalité que les séries susmentionnées, soit quelques années après Le Retour du Jedi. On imagine que l’ancienne Jedi fera tout pour retrouver Ezra et le maléfique amiral Thrawn.

Mais la série comportera également des retours en arrière. Rosario Dawson sera alors remplacée par une actrice plus jeune qui aura la charge d’incarner une version plus juvénile du personnage. Sources à l’appui, le site Making Star Wars assure qu’Ahsoka dégainera le sabre à plusieurs reprises contre son ancien mentor, le tristement célèbre Dark Vador.

À lire > Ahsoka : Rosario Dawson dévoile une vidéo du tournage de la nouvelle série Star Wars

Ahsoka et Vador : vers des retrouvailles musclées

À ce propos, Hayden Christensen serait bien présent dans la série. Il aurait eu besoin d’un entraînement spécifique pour tourner une séquence où l’on voit son visage à l’écran. Une scène où il arborera la même tenue qu’il portait sur Mustafar dans La Revanche des Sith.

Ahsoka affronterait ainsi son ancien maître avant que ce dernier soit vaincu par Obi-Wan. Si l’information s’avère vraie, on peine toutefois à imaginer comment un tel duel a pu être calé entre le basculement d’Anakin et son combat sur la planète de lave, le laps de temps étant tenu.

Un autre affrontement Tano/Vador est visiblement au programme de la série. Pour rappel, les deux personnages s’était déjà combattus à l’époque de Star Wars Rebels. Dans cette séquence mythique, le Sith tente de tuer Ezra pour récupérer l’holocron. Mais l’ancienne Jedi s’interpose, parvenant même à fissurer son masque noir. Elle finit toutefois en très mauvaise posture. Ezra réussit à la sauver en faisant apparaître un portail. Cette scène pourrait être adaptée en live-action dans la série Ahsoka qui marquera le retour de personnages de Star Wars Rebels.

Source : Making Star Wars