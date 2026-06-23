Alexa terrorise une famille en diffusant des sons inquiétants

Alexa a parfois un comportement étrange. Un utilisateur a partagé une vidéo dans laquelle son enceinte émet des sons inquiétants, dignes d’un film d’horreur. Aucune explication officielle n’a été donnée pour le moment.

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Alexa peut avoir parfois un comportement pour le moins… inattendu. Déjà pointé du doigt par le passé pour avoir incité un enfant à jouer avec une prise électrique, l’assistant vocal fait de nouveau parler de lui pour une raison inquiétante. Vidéo à l’appui, un usager s’est étonné que son enceinte Echo émette des sons effrayants que l’on entend généralement dans les films d’horreur ou les jeux horrifiques.

“Je mettais mes enfants au lit quand l’un d’eux m’a demandé combien de jours il restait avant une certaine date. Je lui ai dit 40, et il a demandé si nous pouvions compter jusqu’à 40 ensemble pour avoir une idée de combien de temps cela représentait”, raconte-t-il sur Reddit. Epuisé, il a alors demandé à Alexa de le faire à sa place. L’assistant a exécuté normalement la requête au début avant de dérailler.

Ce comportement inhabituel d’Alexa reste inexpliqué

“Au fur et à mesure que le comptage avançait, on commençait à entendre des respirations et ces sons gutturaux – exactement comme dans un film d’horreur. Tout cela dans l’obscurité totale. Nous nous sommes regardés avec incrédulité avec ma femme, honnêtement un peu effrayés. Les enfants avaient un air confus sur leurs visages et je pouvais voir la peur dans leurs yeux”, détaille-t-il.

Pour en avoir le cœur net, l’utilisateur a effectué des tests sur une autre enceinte. Il s’est rendu dans sa chambre et a demandé à Alexa de compter jusqu’à 40. L’assistant a de nouveau émis des sons anormaux lors de ses dix tentatives. La famille a débranché toutes les enceintes connectée de la maison et signalé le problème à Amazon.

Dans sa publication, l’usager a précisé qu’il utilisait Alexa+, la nouvelle version de l’assistant personnel dopée à l’IA. Il est donc possible que l’un des modèles de langage soit à l’origine du problème ; d’autant qu’un autre internaute confirme dans les commentaires que son enceinte émet des sons similaires et ce sans demande de comptage : “J’étais assez choqué pour la débrancher”.