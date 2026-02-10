Alexa+ débarque en France : ce que la version IA peut faire pour vous

Grâce à l’IA, Alexa devient un véritable assistant personnel capable de discuter, d’agir pour vous et de contrôler votre maison intelligemment.

© Amazon Alexa+, la nouvelle vie des enceintes Amazon à l’ère de l’intelligence artificielle

Après dix ans sur le marché, les enceintes connectées d’Amazon s’apprêtent à entrer dans une nouvelle ère. Alexa+, la version boostée par l’intelligence artificielle de l’assistant vocal, débarque en France en bêta.

Les assistants vocaux traditionnels avaient perdu leur attrait. « Comparé à ChatGPT et Gemini, dialoguer avec Alexa ou Siri est devenu fastidieux », explique Anthony Morel, expert tech chez BFM Business. Alors qu’il est désormais possible d’échanger avec des IA avancées, les commandes rigides et répétitives des anciens assistants semblaient obsolètes.

Pour corriger cela, Amazon mise sur Alexa+ avec trois axes principaux. Premièrement, la fluidité des conversations. Alexa+ comprend désormais les hésitations, les corrections et les changements d’avis en cours de dialogue, offrant une interaction beaucoup plus naturelle et humaine. Aux États-Unis, la différence avec l’ancienne version est saisissante.

Deuxièmement, l’arrivée de l’IA agentique. Alexa+ ne se contente plus de répondre aux questions, elle agit pour l’utilisateur. Faire les courses, réserver un billet de train ou acheter un billet pour un événement devient possible via une simple commande vocale. Cette capacité rend l’assistant à la fois pratique pour l’utilisateur et stratégique pour Amazon, qui simplifie ainsi le processus d’achat.

Enfin, Alexa+ offre une domotique plus intelligente et intégrée. L’assistant peut exécuter des commandes complexes impliquant plusieurs appareils simultanément. Par exemple : « Baisse les volets, allume une lumière tamisée et lance le troisième épisode de ma série » sera traité et exécuté en une seule instruction, sans intervention supplémentaire.

Du côté économique, Alexa+ marque un changement. Le service devient payant, estimé à environ 20 € par mois, bien que les abonnés Amazon Prime en bénéficient gratuitement. Amazon cherche ainsi à générer des revenus récurrents pour compenser les milliards investis dans les enceintes connectées, jusqu’ici surtout utilisées comme réveils, lecteurs musicaux ou minuteurs.