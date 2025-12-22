Alexa : les questions les plus posées par les Français en 2025

Pour de nombreux Français, l’assistant vocal Alexa s’est transformé en une habitude quotidienne pour obtenir des informations, se divertir ou répondre à une curiosité instantanée. Voici un aperçu des questions les plus fréquemment posées à Alexa en France.

Ce que les Français demandent le plus à leur assistant vocal

À l’heure du bilan annuel, Amazon s’est penché sur un indicateur révélateur des curiosités du quotidien : les questions adressées à Alexa par les utilisateurs français. En analysant des millions de requêtes formulées entre janvier et novembre 2025, l’assistant vocal d’Amazon dresse un portrait étonnant des centres d’intérêt des Français, oscillant entre questions pratiques, culture générale, musique, sport et célébrités.

Comme chaque année, Amazon a compilé ces données issues principalement des enceintes connectées Echo, principal point d’accès à Alexa. Le résultat met en lumière des usages très variés. On interroge aussi bien l’assistant sur des sujets du quotidien que sur l’actualité, la pop culture et les grandes figures du sport et du spectacle.

Les questions de culture générale les plus fréquentes

Les requêtes les plus courantes montrent un fort intérêt pour des informations simples. La question la plus fréquemment posée porte sur la manière de cuisiner les asperges, suivie de près par celle du prix de l’or, un sujet qui a particulièrement retenu l’attention en 2025 dans le cadre d’un contexte de records historiques. D’autres interrogations, parfois surprenantes, complètent ce classement, allant de la classification de l’avocat à des questions démographiques et culinaires.

Parmi les questions de culture générale les plus posées figurent notamment :

Quelle est la cuisson des asperges ?

Quel est le prix de l’or ?

L’avocat est-il un fruit ou un légume ?

Combien d’habitants y a-t-il en France ?

Comment faire un avion en papier ?

Quand le pape François est-il décédé ?

Combien de temps fait-on cuire un œuf de caille ?

Célébrités : le sport et la musique en tête

Les interactions avec Alexa incluent aussi une contribution significative de la part des figures publiques. Les utilisateurs manifestent un intérêt particulier pour les célébrités du football et de la musique. Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé dominent les recherches, mais des icônes de la culture française et internationale ont également une forte présence. On compte parmi les personnalités les plus mentionnées, entre autres, Michael Jackson, Gims, Johnny Hallyday, Céline Dion, Brigitte Bardot et Dorothée.

Sur le plan musical, Gims s’impose comme l’artiste le plus sollicité par les utilisateurs français. Plusieurs de ses titres figurent parmi les chansons les plus demandées à Alexa, dont Ciel, qui arrive en tête du classement. D’autres artistes populaires apparaissent également dans les requêtes comme Jul, Soprano, Bruno Mars, Ninho et Kendji Girac.

Le football toujours au centre des passions

Le sport, et en particulier le football, demeure constamment présent. Dans les requêtes adressées à Alexa, on trouve des grandes équipes comme Paris Saint-Germain, Real Madrid, l’Olympique de Marseille, FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais.