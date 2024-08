Android Auto change le design de l’assistant, une faille de sécurité sur des millions de Pixel : c’est le récap’ !

Tous les matins sauf le lundi, on revient sur les actualités les plus importantes de la veille. Samedi matin, on découvrait que recharger une Kia électrique pouvait coûter très cher, un bug agaçant de Waze corrigé, et que WhatsApp va permettre personnaliser un peu plus les discussions avec des bulles de couleur. Dimanche, on récapitulait toutes les news essentielles de la semaine dernière : la présentation de Google Pixel 9, une nouvelle option dans WhatsApp… et bien plus encore ! Ce mardi au programme c’est Android Auto, Google Pixel et Android Automotive.

Google Maps simplifie la conduite avec un panneau en tête haute sur Android Automotive

Google Maps s’améliore avec Android Automotive

Android Automotive, le système d’exploitation embarqué conçu par Google pour les véhicules, continue d’évoluer à un rythme mesuré, mais significatif. La dernière mise à jour apporte une innovation notable qui promet de transformer l’expérience de navigation pour de nombreux conducteurs. La récente mise à jour, visible sur des véhicules tels que la Polestar 2 sous la version Android Automotive P3.1.10, enrichit Google Maps d’un mini-panneau en tête haute. Auparavant, ces informations cruciales étaient confinées à la console centrale du véhicule.

Une faille de sécurité découverte sur des millions de Google Pixel

© Envato

Si vous possédez un smartphone Pixel, vous êtes certainement à la merci des hackers. iVerify a découvert que les appareils de la marque de Google commercialisés depuis septembre 2017 cachent une faille de sécurité. Des millions de smartphones Pixel sont donc concernés. La vulnérabilité vient du fichier Showcase.apk, à l’origine installé pour permettre à l’entreprise Verizon de faire une démonstration des capacités des Pixel dans ses magasins. Malheureusement, iVerify, spécialiste de la cybersécurité, a découvert que l’application récupère un fichier de configuration via une connexion HTTP non sécurisée, rendant l’appareil vulnérable.

Google Assistant copie Siri, un coup de théâtre sur Android Auto

Android Auto Assistant Google nouveau design

Une surprise attend les usagers d’Android Auto. Google vient de lancer discrètement une refonte visuelle de son célèbre Assistant. Le changement ? Une ressemblance frappante avec Siri, l’assistant vocal d’Apple, qui ne manquera pas de faire jaser. Fini l’animation colorée habituelle sur la barre inférieure. Désormais, c’est un cercle animé, positionné juste au-dessus, qui signale l’activation de l’Assistant. Cette nouvelle interface s’affiche lorsque l’assistant attend une réponse ou s’exprime, avant de s’effacer une fois la requête traitée. Un déjà-vu pour les habitués de l’écosystème Apple, qui y reconnaîtront sans mal la signature visuelle de Siri.