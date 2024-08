Google Pixel : une faille de sécurité découverte sur des millions d’appareils, vous êtes à la merci des pirates

Une faille de sécurité majeure vient d’être découverte sur les smartphones Pixel. Des millions d’utilisateurs se trouvent à la merci des pirates informatiques à cause de cette vulnérabilité que Google promet de faire disparaître rapidement.

Google vient de dévoiler en grande pompe son nouveau smartphone Pixel 9 lors de sa keynote du 13 août. Vous pouvez déjà précommander l’une des différentes versions du produit dopé à l’intelligence artificielle de Google, Gemini.

La sortie du Pixel 9 marque aussi le début de la fin de l’histoire de trois anciens modèles, les Pixel Fold, Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Les possesseurs de smartphones Google ont un problème bien plus important, puisqu’une faille de sécurité majeure affectant des millions d’appareils vient d’être découverte.

Une faille de sécurité majeure découverte sur des millions de smartphones Google Pixel

Si vous possédez un smartphone Pixel, vous êtes certainement à la merci des hackers. iVerify a découvert que les appareils de la marque de Google commercialisés depuis septembre 2017 cachent une faille de sécurité. Des millions de smartphones Pixel sont donc concernés.

La vulnérabilité vient du fichier Showcase.apk, à l’origine installé pour permettre à l’entreprise Verizon de faire une démonstration des capacités des Pixel dans ses magasins. Malheureusement, iVerify, spécialiste de la cybersécurité, a découvert que l’application récupère un fichier de configuration via une connexion HTTP non sécurisée, rendant l’appareil vulnérable.

Un hacker pourrait, par exemple, exécuter du code à distance pour installer un logiciel espion sur votre smartphone. « La suppression de l’application n’est pas possible par le processus de désinstallation standard de l’utilisateur et, à l’heure actuelle, Google n’a pas proposé de correctif pour la vulnérabilité », explique iVerify.

Google assure tout de même à Android Authority qu’il supprimera Showcase.apk de tous les appareils Pixel commercialisés et pris en charge lors d’une prochaine mise à jour du logiciel. Espérons pour les utilisateurs concernés qu’elle arrive le plus rapidement possible.