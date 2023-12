Android Auto sans fil : pourquoi Android 14 est à éviter

Android Auto : un bug avec le mode sans fil et Android 14 © Envato

Celles et ceux qui utilisent Android Auto ont longtemps loué les avantages évidents de la version sans fil de cette application. Outre la commodité évidente de se débarrasser des câbles, cette option offre également une facilité d’utilisation accrue. Mais depuis Android 14, Android Auto ne cesse de rencontrer des problèmes, et le mode sans fil est particulièrement concerné.

Android 14 : un bug majeur affecte Android Auto sans fil

Sur les forums, plusieurs personnes disent avoir des problèmes de connexion (et de déconnexion) depuis la mise à jour vers Android 14, même après la suppression du cache et la réinstallation de l’application. Sur les forums de Google, plusieurs propriétaires de Pixel 6 Pro disent qu’Android Auto ne marche plus qu’en filaire après la mise à jour (ici ou là). D’autres expliquent qu’ils ne peuvent plus écouter de musique.

Le problème semble toucher diverses marques de smartphones, puisque d’autres rapports émanent de propriétaires de Samsung Galaxy. Certains internautes suggèrent que le bug est plus fréquent avec les autoradio tiers prenant en charge la version câblée d’Android Auto, en particulier ceux Sony.

Google a reconnu l’existence de plusieurs bugs potentiels causés par Android 14, mais la sortie de correctifs reste en suspens. Dans ce cas particulier, la société affirme avoir besoin de plus d’informations pour poursuivre l’enquête, sans pouvoir garantir une date de résolution du problème.

Dans l’attente, mieux vaut donc être prudent et ne pas mettre à jour son smartphone vers Android 14 sans avoir vérifié la fiabilité de l’application dans sa voiture. Pensez aussi à faire une sauvegarde pour pouvoir revenir à Android 13 en cas de souci.