Android Auto affiche une nouvelle icône sur certaines applications, voici pourquoi

La plateforme Android Auto fait souvent parler d’elle pour de mauvaises raisons. Il faut dire que des bugs surviennent (trop) régulièrement, suscitant des vagues de commentaires désabusés sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés. Alors que les commandes vocales font des siennes ces dernières semaines, Google vient d’introduire une nouveauté toute fraîche sur la version embarquée de son système d’exploitation mobile.

C’est un changement graphique notable qui permettra aux utilisateurs de comprendra immédiatement quelles applications d’Android Auto ne peuvent pas être utilisées pendant la conduite. Pour des raisons de sécurité évidentes, certaines apps susceptibles de distraire le conducteur peuvent s’ouvrir uniquement lorsque vous êtes garé.

On pense par exemple à GameSnacks, une plateforme populaire de jeux mobiles qui est seulement accessible quand la voiture est en stationnement.

Android Auto : le badge P s’affiche désormais sur les applications interdites pendant la conduite

Dans un souci de transparence et de praticité, ces applications seront désormais affublées d’un badge “P” indiquant que leur utilisation est conditionnée au stationnement du véhicule. Cette mise à jour graphique permet ainsi de rendre les restrictions plus visibles. Auparavant, il fallait essayer d’ouvrir l’application pour savoir si elle était disponible ou non pendant la conduite. Pour rappel, le blocage de certaines applications est une fonctionnalité de sécurité qui existe depuis belle lurette sur Android Auto.

Pour afficher le nouveau badge, il vous suffit d’installer la version 11.4 d’Android Auto disponible depuis quelques jours. Il s’agit a priori de la seule fonctionnalité notable ajoutée à cette version, en plus des divers correctifs et optimisations déployés par Google.

Les utilisateurs attendent désormais de pied ferme l’arrivée des résumés intelligents de messages. Android Auto sera bientôt capable de résumer les longs messages grâce à l’IA. Les usagers obtiendront des synthèses vocales qui leur révélera l’essentiel, ce qui leur évitera de se noyer dans des détails superflus.