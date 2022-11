Apple dévoile les meilleures applications iPhone, iPad et Mac pour 2022

App Store © Apple

Apple a annoncé les meilleures applications de son App Store en 2022, lors de son événement annuel App Store Awards. Pour être gagnante, une application ou un jeu vidéo doit répondre à la mission d’Apple de démontrer « une qualité exceptionnelle, une technologie innovante, un design créatif et un impact culturel positif ». Il y a eu 16 gagnantes cette année, au lieu des 15 de l’année dernière.

Les meilleures applications de l’année pour iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch selon Apple

Voici la liste des meilleures applications de l’année, selon Apple :

Application iPhone de l’année : BeReal, de BeReal

Application iPad de l’année : GoodNotes 5, Time Base Technology Limited

Application Mac de l’année : MacFamilyTree10, de Synium Software GmbH

Application Apple TV de l’année : ViX, de TelevisaUnivision Interactive, Inc.

Application Apple Watch de l’année : Gentler Streak, de Gentler Stories LLC

Les applications gagnantes de la catégorie jeu vidéo sont les suivantes :

Jeu iPhone de l’année : Apex Legends Mobile, d’EA

Jeu iPad de l’année : Moncage, de X.D. Réseau inc.

Jeu Mac de l’année : Inscryption, de Devolver

Jeu Apple TV de l’année : El Hijo, de HandyGames

Jeu chinois de l’année : League of Legends eSports Manager, de Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd

Jeu Apple Arcade de l’année : Wylde Flowers, de Studio Drydock Pty Ltd

Enfin, nous avons la catégorie qui était l’année dernière connue sous le nom de Tendance de l’année, mais qui cette année passe sous la bannière de « l’impact culturel ». « En inspirant tout le monde à se soigner et à traiter les autres avec plus de soin, ces applications et jeux ont amélioré le monde pour nous tous », a déclaré Apple. « Ils ont encouragé des habitudes saines, raconté des histoires qui doivent être partagées et nous ont aidés à nous exprimer de nouvelles façons » dit-elle.

Les applications sélectionnées pour cette catégorie sont :

Dot’s Home, du projet Rise-Home Stories

Inua – Une histoire dans la glace et le temps, d’ARTE Experience

Waterllama, de Vitalii Mogylevets

How We Feel, de The How We Feel Project, Inc.

Locket Widget, de Locket Labs Inc.

Êtes-vous d’accord avec Apple ? Y en avait-il sur votre écran d’accueil en 2022 ? Quelles sont vos applications favorites ?

Source : Apple